Umirovljenica se u Milijunašu kolebala na pitanju o plaćanju u kunama: Evo što je zbunilo

Autor: I.D.

U zadnjoj ovogodišnjoj emisiji kviza Tko želi biti milijunaš? sudjelovalo je troje natjecatelja – Sandra Filipčić, Miroslav Horvat i Branka Grubišić. Umirovljenica Branka iz Makarske odustala je na 12. pitanju za 18.000 eura. Nije bila sigurna tko je u povodu smrti ruske carice Elizabete zapisao “Mesalina sjevera je mrtva. Morta la Bestia” pa je odlučila odustati s osvojenih 10.000 eura. Da je nastavila igru, odgovorila bi Fridrik II. Veliki i to bi bio točan odgovor.

Bez džokera je igrala do 10. pitanja. Tad je iskoristila džoker “pola-pola” i džoker “pitaj publiku”. “Kojeg se datuma posljednji put zakonski moglo plaćati kunama?”, glasilo je pitanje, a Branka se dvoumila između ponuđenih odgovora pod b i c, točnije 14. siječnja 2023. i 21. siječnja 2023. godine. Navedeni odgovori ostali su i nakon korištenja džokera “pola-pola” pa je Branka odlučila potražiti i pomoć publike, s obzirom na to da se radi o pitanju kojim se prelazi drugi prag. Najviše glasova publike dobio je odgovor b za koji je i sama Branka slutila da je točan odgovor. Poslušala je publiku i osvojila 5000 eura.

Evo kako su prošli Sandra i Miroslav

Sandra Filipčić nastavila je nastup iz prethodne emisije u kojoj je osvojila 2500 eura. Prvi od preostala dva džokera iskoristila je na 10. pitanju jer nije bila sigurna tko je uveo prvi antiseptik u kirurgiju. Točnim odgovorom osigurala je minimalnih 5000 eura. Sandrinu daljnju igru zaustavilo je iduće, 11. pitanje na kojem je zatražila pomoć publike i čiji odgovor nažalost nije bio točan te je kviz napustila s osvojenih 5000 eura.

Miroslav Horvat iz Preloga je prvi džoker, “pola-pola”, iskoristio na nogometnom pitanju za 300 eura, a nakon toga je bez pomoći ostalih džokera dobrom igrom osvojio 2500 eura. Ipak, na 10. pitanju, kojim se prelazi drugi prag, Miroslav je zapeo. “Ispod kojeg se oblaka pojavljuje pijavica ili tromba?”, glasilo je pitanje, a s obzirom na to da je sumnjao u točan odgovor, odlučio je samostalno odgovoriti i ne trošiti preostale džokere. Miroslav je pogriješio i otišao kući sa 150 eura.