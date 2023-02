‘UMIRALA SAM OD STRAHA PRVIH DESET GODINA!’ Antonija Blaće potpuno iskreno: ‘Imala sam sreće što su mi opraštali pogreške’

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Šibenčanka Antonija Blaće jedna je od najuspješnijih domaćih voditeljica i producentica. Voditeljsku karijeru počela je graditi nakon sudjelovanja u prvom hrvatskom Big Brotheru 2004., a danas je jedno od najtraženijih televizijskih lica.

Njezin karijerni uspon nije tekao potpuno glatko. Od početka je dobar dio vremena ulagala u sebe, što je potvrdila i popularnim priručnikom “Ljeto bez parea”. Navodi kako je zapravo riječ u dugotrajnom procesu u kojem svatko od nas raste kao osoba, posebno ako energiju usmjeravamo na ono što potiče naš osobni, potom i poslovni razvoj.

Osim voditeljske uloge, Antonija se vješto nosi s ulogom influencerice te otkriva koliko je njezin identitet na društvenoj mreži blizak njezinu stvarnom identitetu. Razgovarali smo o tome kako društvene mreže utječu na društvo i kako ona koristi moć društvenih mreža te zašto mogu biti nešto dobro i korisno.





* Je li se stvarnost izgubila, je li identitet koji se prikazuje na društvenim mrežama imaginaran?

Pa korigiran je. To sigurno. Kako kod koga, naravno. Na kraju krajeva, imaš pravo birati na društvenim mrežama koji dio sebe želiš ili ne želiš pokazati i kako se želiš predstaviti. Uvijek na kraju moraš izaći ispred zgrade baciti smeće, otići u dućan ili u poštu, tako da stvarnost ne može nestati. Po mom mišljenju bitno je samo da ne otplutaš, da postojiš samo u tom virtualnom svijetu, da trebaš živjeti život od krvi i mesa. Naravno, sve može otići u nekom krivom smjeru, ali ovo može biti neka dodatna zabava, može biti i za neke “cool” stvari.

* Kako to funkcionira kod vas? Razmišljate li puno što ćete objaviti na društvenoj mreži?

Pa imam faza. Prije sam bila sramežljiva, promišljala sam stalno što bih i kako bih. Sada mi se to čini nekako najbliže moguće iskrenom razgovoru, kažem najbliže moguće jer ne želim opterećivati svoju publiku nekim svojim privatnim stvarima, niti možda oni mene trebaju. Ali to je super kanal da se prepriča svoj život ili čuje nešto od nekoga. Ljudi su jako aktivni, komuniciraju, uzvraćaju, žele pomoći i moj dojam je da to može biti lijepa zajednica.

* Ili da možete pokazati ono što vas u medijima možda ne pitaju, neku svoju drugu stranu…

I to. Pogotovo što, nije to kritika medijima, ali toliko brzo moraju izlaziti članci, da se sve rjeđe događa da dobiješ pitanja ozbiljno skrojena za tebe ili da te netko stvarno pita što želiš reći o nekoj temi.









* Što znači biti stvarna žena kada ste uz to i javna osoba? Treba biti autentičan, no znači li to pokazati što više svoju osobnost kakva ona stvarno jest “prema van” i jesmo li dužni takvo što činiti?

Nismo dužni ništa pokazivati, da se razumijemo. Nismo dužni nikomu otkrivati ništa o svom životu, nismo dužni sebe krojiti prema ičijim potrebama i očekivanjima. S druge strane, ja sam jedina ja kakvu ja poznajem, ja sam sebi stvarna! Imam sreću i blagoslov da radim posao koji od mene nije zahtijevao da se pravim da sam nešto što nisam, dapače, u mom poslu se potiče da budeš to što jesi i nekako ne osjećam ni tu profesionalnu granicu, ne osjećam je ni na društvenim mrežama, kao da su to sve “produžeci” mene.

* Je li vas bilo strah kad ste prvi put trebali voditi emisiju?









Je li me bilo strah? Imala sam znojne dlanove! Umirala sam od straha prvih deset godina, da se razumijemo, ne samo prvu emisiju. I danas osjećam veliku tremu prije live nastupa, jedino što sam sada ipak, radeći dnevni show poput “Dođi, pogodi, osvoji”, ušla u jednu rutinu samoga posla pa si tu malo kao istreniraniji, ali da, uvijek imam neko uzbuđenje, neki adrenalin.

* Spomenuli ste da ste išli dodatno na edukacije, da su vam spominjali način na koji ste izgovarali slovo ‘s’, iako je to gledateljima bilo simpatično. Je li vam edukacija pomogla u tome da vidite da je trema tu bez razloga?

Imala sam sreće što su mi opraštali nekad možda pogreške, ali mislim da za svaki posao, ne samo moj, vrijedi da, ako se dodatno educiraš i brusiš, neminovno će rezultat toga biti vidljiv. Samo, evo, ja radim posao koji baš svi vide! Ali mislim da je “rad na sebi” tako loša fraza! Nije to neki rad za koji ćeš ti sad odvojiti tri sata, da radiš na sebi. To je jednostavno proces koji se događa. I uz malo te kritike, malo samokritike, malo “brušenja”, malo edukacije, treba gledati kako drugi rade i pokušati biti malo bolji. Bilo koji posao da radim, tako bih se postavila.

* Postoji li neki format u kojem se ne možete zamisliti? Možete li se zamisliti da vodite Dnevnik?

Prije sam govorila da se ne mogu zamisliti da vodim Dnevnik, a onda se sjetim kako Amerikanci vode Dnevnik pa pomislim: mogla bih to, to je sad više entertainment!

* Što vam je, nakon reality showa, najzabavnije, u čemu se najbolje osjećate?

Jako volim te studijske, velike, glossy showove, pogotovo ako idu uživo. Veliki regionalni projekti su mi isto bili jedan prekrasan izazov, puno veća publika, a vidiš da i dalje to ide. Ne bih zanemarila “Dođi pogodi, osvoji” koji možda nije neki velebni format, ali on je baš zanatski, voditeljski. To je toliko repetitivno. On je strukturirani show koji vi ponavljate iz dana u dan, a svaki put morate u njega unositi svježinu. Mislim da je dosta zahtjevan voditeljski. Nema papira, nema scenarija, nema ničega.

Zamišljam se možda čak u nekom talk showu, a kad baš onako “ludo” razmišljam, onda razmišljam o late nightu i mislim da televizijama fali jedno dobro zabavno nedjeljno popodne!

* Razmišljate li već sada nešto ozbiljnije o takvom projektu?

Razmišljam! Zapravo imam nešto u pripremi, ali baš sam na početku, početku.

* Što biste poručili onima koji razmišljaju o voditeljskom poslu, ali misle da nisu dovoljno dobri, da nisu dovoljno educirani, odakle krenuti prije nego što odustanu?

Ja sam možda loša osoba za to pitanje jer moja karijera nije išla nekim uobičajenim prirodnim putem. Uglavnom to ide tako da malo radiš neke priloge, pa vide da si dobar u tome, pa te premjeste, pa dobiješ neki malo veći zadatak i tako i rasteš do neke pozicije. To su poslovi u kojima morate biti vi i tu se jako teško doživljava kritika, kao kad ti netko dođe i kaže: “Znaš kaj, nisi ti za to” ili “Nije bilo dobro”. Nekad je na početku karijere bolje čuti kritiku i odustati, a opet, bude i onih kritika koje nepotrebno paraliziraju ljude jer nisu ni svi nadređeni uvijek sposobni vidjeti prave talente. Tako da treba samo ići metodom pokušaj – pogreška. Televizije uvijek traže i uvijek treba novih ljudi. Tako da, tko god to želi, neka pokuša i neka se javlja na audicije.

* I mrvicu zatomi ego?

Treba mrvicu zatomiti ego i biti jako oštar sam prema sebi, možda čak više od drugih. Evo na primjer, odradila sam toliko sezona Big Brothera, a toliko ljudi, kad god bismo razgovarali o Big Brotheru, govorilo mi je: “Ma trebali ste mene zvati, ja bih tamo radio kaos”. Ja si mislim, brate, ti ne bi prvi krug prošao! Već znam napamet. Ljudi nekad imaju krivu percepciju sebe.

* Ljudi često zanemaruju da neke situacije koje gledamo u showovima nisu “stvarne”, nego unaprijed osmišljene scene. Koliko u reality showovima ima te stvarnosti, a koliko toga je unaprijed isplanirano?

Vi u reality showu kao produkcija postavljate situacije, ali kako će se tko ponašati tamo, na to se ne utječe. Zato je to reality show. Da, umjetna je možda situacija, ali reakcije su uvijek prirodne i pravi producenti znaju da je ključ u tome da se odabere dobar casting, da predvidiš kao producent kako će tko reagirati, kako će ići dinamika grupe.

Što se samog showa tiče, da – vani se rade puno veće stvari za show i to tako treba biti!

* Počele su pripreme za ljeto bez parea?

Da, da. Ja od ljeta do ljeta!

* Mogu li vaši fanovi očekivati nešto novo, neko novo štivo nakon priručnika “Ljeto bez parea”?

Imam već raspisanu ideju i koncept, imam i naslov, ali ne stižem jer snimamo novu sezonu “Dođi, pogodi, osvoji”. To mi ostavlja vrlo malo slobodnog vremena, a da napišem sve to, trebat će mi više vremena jer će ovaj put biti više recepata.

* Koliko je trebalo vremena za prvi priručnik “Ljeto bez parea”? Jeste li se morali puno savjetovati?

Jesam. Ja sam surađivala s nutricionizam.hr da ne bih ljudima govorila gluposti, iako sam zapravo već dosta toga naučila. Ja se ni ne izdajem ni za nutricionistkinju, ni za gurua hrane. To je više kao neki moj put. Ali, evo dosta mi se ljudi javlja, dobre su kritike, voljela bih nastaviti u tom smjeru. To je malo i za mene poticaj.

* Hoće li u novom priručniku biti vježbanja?

Ne, neće biti vježbanja jer ne znam kako da to napravim strukturirano da svakomu odgovara, ali uvijek malo porazgovaramo i o toj temi putem društvenih mreža.

* Kažete da su reakcije na priručnik dobre. Jesu li vam čitatelji slali fotografije fizičke transformacije u stilu “prije i poslije”?

Jesu. Imam ih nekoliko, ali evo nisam nikad objavljivala, nisam htjela nečiju tuđu fotografiju javno objavljivati.

* Jesu li vam javili koliko im je trebalo da se uz recepte iz vašeg priručnika vidi promjena? Koliko je potrebno, recimo, da bi se vidjela neka promjena?

Vidi se nakon mjesec dana, ali nakon tri možeš biti potpuno nova osoba.

* Odakle je došla ideja za “Ljeto bez parea”?

Prosječna žena danas ima posao, muža, dvoje djece, škola, odvezi, dovezi, pa neka svatko ima svoje želje što bi htio jesti, imaš sto kombinacija. Gledam po sebi, kad god sam online i tražim neke inspiracije i recepte i vidim da pola sata moram čitati recept, poludim! Kad vidim da moram kuhati još tri sata, pa nitko nema vremena za to! Zato mi je jedan od glavnih motiva bio da to bude jednostavno, svima ukusno, univerzalno ukusno i da se lako priprema, da to nisu neke čudnovate namirnice nego “basic”. To su sve namirnice koje smo vidjeli, recepti su normalni, nema tu nikakvih ekstravagancija, ali je malo drugačiji pristup u omjeru namirnica pa je tu ta neka svježina.

* Imate li neku želju ili cilj koji želite postići u ovoj godini?

Već neko vrijeme govorim o radionicama za “Ljeto bez parea”. To bih htjela ove godine nekako i realizirati. Uvijek mi nešto smeta ili uleti neki novi projekt pa to zahtijeva malo ozbiljniju pripremu. Voljela bih raditi besplatne radionice za žene. Da bude malo žensko druženje i da usput učimo kako se neke stvari rade.