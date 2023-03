‘ULAZ U KU*U 10 KN, PLAĆA ZA DVOJE’ Kad Dalmatinski ugostitelji koriste Google prijevod: Pogledajte urnebesne ‘engleske’ natpise s obale

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Irski vloger Paul Bradbury, osnivač Total Croatia Newsa i čovjek koji je sudu pobijedio HTZ u prilično bizarnom sudskom postupku, nastavlja s nasmijavanjem svojih pratitelja na društvenim mrežama.

Nedavno je tako objavio video o urnebesnim prijevodima s hrvatskog na engleski jezik, a inspiraciju je crpio iz primjera diljem Dalmacije, uglavnom iz jelovnika brojnih restorana.

“Meat with adverbs” ili meso s prilozima, “paprika punishment” ili punjena paprika, “tomato juice angry” ili ljuti sok od rajčice samo su neki od primjera.





Poneki restorani nude i janjetinu ispod peke pod nazivom “length under pipe”, a jedan je ugostitelj “škampe na domaći način” preveo na “shrimps on the way home”. U jednom su čak “ćevapčići u lepinji” postali “ćevapčići in a leprosy”, što je prilično “odbojno”, s obzirom da je “leprosy” u prijevodu guba.

Spomenuo je i restoran koji je “plate za dvije osobe” preveo kao “salaries for two people”, što bi natrag na hrvatskom značilo ‘plaće za dvoje’.

Nasmijat će vas i natpisi na plažama – umjesto “to the beach”, na tabli piše “to the bitch”, dok na ulazu u drugu plažu piše “enter the bitch 10 kuna.” Što bi ovo značilo, vjerujemo da ne trebamo posebno pojašnjavati.

Ostale urnebesno smiješne prijevode pogledajte u videu.