‘UKRAO MI JE PRSTEN’ Sonja Kovač progovorila o svom zaručniku: ‘Nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

O nedavnim zarukama koje su se odigrale na Maldivima, progovorila je bivša glumica i influencerica Sonja Kovač. Otkrila je da su zaruke za nju bile izenanđenje, a cijeli proces u tajnosti je pripremao je njezin partner Goran Mandić i to punih godinu dana.

‘Ja sam zapravo znala da će se to jednoga dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo. Ja sam taj tip osobe koja nikada nisam zamišljala to, nisam taj tip cure kojoj treba ta potvrda. Bitna mi je ljubav, da smo si kompatibilni’, izjavila je Sonja za InMagazin i nadodala:

‘Rekao mi je poslije toga da je to planirao već godinu dana. Čak mi je ukrao jedan prsten iz moje sobe, nije ih htio više uzeti da ne bih skužila, pa ga je nosio u draguljarnice da bude točna veličina’, ispričala je influencerica.

‘Pa nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene’, rekla je Sonja kroz osmijeh pa priznala da uživa u statusu zaručene žene i da ne planira svadbu uskoro.

‘Izgledam li ja kao cura koja se drži nekih kovencionalnih pravila? Ne! To Sonja nije. Poznavajući mene, ja se nadam da će biti za deset godina’, rekla je.





Goran Mandić profesionalni je igrač pokera, a njega i Sonju spojila je ljubav prema toj kartaškoj igri i egzotičnim putovanjima.