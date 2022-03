UKRAJINAC DIRNUO ZVIJEZDU ‘POTJERE’: Unatoč bijegu u sklonište, nije odustao od projekta kojim je ganuo društvene mreže!

Autor: Š. P.

Morana Zibar, zvijezda HRT-ova kviza “Potjera”, objavila je zanimljiv status na Facebooku – jedan Ukrajinac, naime, već godinama vodi statistiku ove gledane i voljene emisije, a u tome ga nije omeo ni aktuani rat koji se vodi u njegovoj zemlji.

“Ganuće! Postoji čovjek po imenu Semjon Fedotov koji evo već devetu sezonu minuciozno i skoro pa u real timeu vodi statistiku Potjere. Već je to samo po sebi zadivljujuće (ja bih odustala nakon dvije epizode), a još je nevjerojatnije znamo li da je on Ukrajinac koji živi u, pogađate – Ukrajini”, započela je Morana.

“Otišla sam sad na njegovu stranicu da nešto vidim i zadnji zapis me dirnuo. Semjon se ispričava što zbog rata ne može jamčiti ažuriranost podataka, a zatim usred gotovo pa završenog unosa za netom emitiranu epizodu dodaje da se čuje sirena za zračni napad u Žitomiru, ali da će potpuni rezultati biti uskoro. Semjone, slava tebi i Ukrajini!”, napisala je popularna ‘lovkinja’.

Ubrzo je s pratiteljima podijelila nove podatke: “Update: Semjon je brzo odgovorio na mejl i zahvalio na podršci, iako kaže da svakih nekoliko sati moraju u sklonište. A uz to, vodi statistiku i za druge verzije Potjere!”.

“Koja je to ljubav prema Potjeri. Lik je genijalan” i “Semjon me dirnuo do suza” samo su neki od komentara ganutih pratitelja ispod Moranine priče.