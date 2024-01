Ukrajina bijesna na Miloša Bikovića: ‘Radite s osobom koja podržava genocid’

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine reagiralo je na objavu streaming platforme HBO o angažiranju srpsko-ruskog glumca Miloša Bikovića za snimanje treće sezone serij “Bijeli lotos”.

“HBO, je li u redu da radite s osobom koja podržava genocid i krši međunarodno pravo?”, napisali su iz Ministarstva na X-u. “Ukrainska Pravda” dalje piše kako je Biković više puta podržavao ruske narative u raznim intervjuima. Navode kako je o invaziji rekao da se “Rusija kreće svojim putem, a svijet to vidi kao neprijateljski proces”. U nedavnom intervjuu na pitanje novinara vole li Srbi Rusiju više od Rusa, glumac je odgovorio:

“Tako je. Bili smo jedan narod. Govorili smo gotovo istim jezikom prije 200-300 godina. Ne osjećate nostalgiju dok nešto ne izgubite. I postoji neka duboka nostalgija u krvi srpskog naroda za Rusijom Godine 1925. svaki peti stanovnik Beograda bio je Rus.”

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO’s The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?

📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024