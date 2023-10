Ukleta dionica autoputa: Toše i Lambaša ovdje su izgubili život, a drugi imali jezive nesreće

Dionica autoceste A3, Novska – Okučani – Slavonski Brod, duga je 100 kilometara i nosi naziv “dionica smrti”.

Pjevačica Hanka Paldum na njoj je doživjela prometnu nezgodu kada je jednom prilikom putovala u Zagreb na gažu. Ona je, srećom, prošla bez ozlijeda, ali joj je automobil tada bio potpuno smrskan. Nesreća se dogodila kraj mjesta Križ u blizini Ivanić-Grada.





Život su ovdje tragično izgubili Proeski i Lambaša

Upravo na ovom putu tragično je nastradao makedonski pjevač Toše Proeski i hrvatska glumica Dolores Lambaša.

“Hvala Bogu da me čuvao. Ne mogu vjerovati da sam se i ja sudarila na tom ukletom autoputu, gdje su stradali moji kolege, Toše Proeski i glumica Dolores Lambaša. Ne znam što je s tim putem, ali to nije normalno. Vidjela sam znak Križa i kad bolje razmislim, to je bio neki znak s neba”, rekla je Paldum tada.

Inače, ove dvije nesreće dogodile su se u razmaku od šest mjeseci. Kako se ranije pisalo, upravo tu se događaju neobjašnjive saobraćajne nesreće, a službena policijska statisktika broji više od 2.000 nesreća koje su se ovdje dogodile u posljednjih 10 godina. Svjedočenja preživjelih uslijed nesreća baš na ovoj dionici puta tjeraju jezu u kosti.

Podsjetimo, nesreća u kojoj je poginuo Proeski dogodila se 16. listopada 2007. godine, a tada je s njim u automobilu bila njegova menadžerica Ljiljana Petrović.

Hadžihafizbegović je na ovom mjestu usmrtio žensku osobu

Nažalost, tu nije kraj nesrećama. Naime, glumac Emir Hadžihafizbegović 12. listopaada 2014. godine na ovom autoputu usmrtio je ženu u prometnoj nesreći. On je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora. Ova presuda rezultat je potpunog priznanja krivice i sporazuma sklopljenog sa tužilaštvom.

Odvjetništvo je utvrdilo kako je poznati glumac zanemario znakove ograničenja brzine te vozio brzinom od najmanje 125 kilometra na sat. U pokušaju da izbjegne parkirano vozilo čiji je vozač miejnjao gumu skrenuo je udesno i udario u Ankicu Kuduz, koja se nalazila izvan svoga automobila, na kojem je također guma bila probušena. Na licu mjesta je preminula, a Emir Hadžihafizbegović zadobio teške tjelesne ozljede.

Odvjetništvo se na nagodbu odlučilo zbog nekoliko olakotnih okolnosti – prometna signalizacija o radovima na autocesti bila je već ranije srušena, drugi automobil se nalazio zaustavljen na lijevoj prometnoj traki pa je Hadžihafizbegović bio prisiljen ga izbjeći pri čemu je udario poginulu koja nije imala reflektirajući prsluk. Kao olakotna okolnost uzeta je i činjenica da je Hadžihafizbegović razvio prijateljski odnos s kćeri poginule, koja se također nalazila na mjestu nesreće, a koja se nije protivila sklopljenoj nagodbi.