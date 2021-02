UHVATIO ME ZA STRAŽNJICU! Lana Gojak Bajt: ‘Profesoru sam opsovala pred svima i opalila ga kišobranom’

Glumica 37-godišnja Lana Gojak Bajt progovorila je o traumatičnom iskustvu kada je bila seksualno uznemiravana. Osim što ju je neprikladno dodirivao profesor na Akademiji, također je imala neugodno iskustvo s kolegom koji ju je pipkao za vrijeme predstave.

“Kad me na hodniku zašlatao po stražnjici, profesora na akademiji opalila sam kišobranom svom snagom i glasno opsovala tako da svi čuju. Kao profesionalna glumica sam se susrela sa starijim glumcem koji je volio koristiti priliku da me ispipa za vrijeme predstave jer ‘njegova uloga to opravdava'”, ispričala je za portal DW.

Lavinu svjedočanstava pokrenula je srpska glumica 25-godišnja Milena Radulović nakon što je s još nekoliko kolegica za seksualno zlostavljanje optužila poznatog učitelja glume, 69-godišnjeg Miroslava Miku Aleksića.

Glumica kaže da je rano naučila da se mora brzo i glasno braniti i da nitko neće stati u njezinu obranu.

"Osobno nisam imala iskustvo seksualnog zlostavljanja u mjeri da netko nasrne na mene i pokuša me silovati. U usporedbi s takvim strahotama moja su iskustva bezazlena i čini mi se da sam se dosta dobro nosila s takvima. Vrlo brzo sam shvatila da se u tim situacijama nemaš kome obratiti, a ako se želiš obraniti moraš biti glasan, brz i vraćati istom mjerom", izjavila je.









Istaknula je kako je jako bitno što su žrtve seksualnog nasilja javno progovorile o svemu. No nije optimistična jer smatra kako je taj problem duboko ukorijenjen u društvo koje, dodaje, kao da je na strani zlostavljača.

Dugogodišnja aktivistica za zaštitu ljudskih prava i rodnu ravnopravnost u civilnom društvu, te saborska zastupnica stranke Možemo!, Sandra Benčić kaže da novi slučajevi ukazuju na još uvijek poređen položaj žena u društvu. Naglasila je da je lavina svjedočanstava pozitivna stvar, jer potiče žene iz različitih sfera života na traženje pravde.

“To je najčešće u onim profesijama gdje su muškarci na poziciji moći , ali ne samo u glumačkoj, nego i u mnogim drugim profesijama. Pozitivno je da je došlo do lavine svjedočenja o seksualnom uznemiravanju, pa i zlostavljanju, kao i najgorim oblicima seksualnog nasilja. To je dobro jer su se i mnoge druge žene, koje nisu poznate u društvu niti u javnosti, ohrabrile ispričati svoje priče i tražiti pravdu”, istaknula je.