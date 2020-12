Uhvaćeni u kraljevskom prekršaju: William i Kate s djecom snimljeni kako krše epidemijske mjere

Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea našli su se na udaru britanskih tabloida nakon druženja s princom Edwardom i njegovom obitelji u Sandrighamu.

Naime, optuženi su za kršenje epidemiološke mjere prema kojoj je u Velikoj Britaniji zabranjeno okupljanje više od šest ljudi na jednom mjestu, piše Daily Mail.

William i Kate, koji su bili sa svojih troje djece, princom Georgeom (7), princezom Charlotte (5) i princom Louisom (2) uživali su u društvu Williamova strica i njegove supruge Sophie. Nazočna su bila i njihova djeca Lady Louise Windsor (17) te 13-godišnji James Viscount Severn, pa ih je tako bilo sveukupno devetero.

Dvije obitelji bile su u nedjelju navečer u obilasku Luminatea, svjetleće šumske atrakcije u sklopu kraljičine rezidencije Norfolk koja je bila prigodno ukrašena u božićnom duhu.

Stigli su odvojeno, a izvori iz kraljevske obitelji ističu kako nije bilo namjere okupljanja dvije obitelji. Međutim, dok su se probijali dugačkim, osvijetljenim putem dvije obitelji u nekoliko navrata su viđene i fotogafirane u čavrljanju i druženju, držeći se ipak socijalne distance.

Za teritorij na kojemu se nalazi rezidencija Norfolk na snazi je zabrana okupljanja više od šest ljudi na jednom mjestu, uključujući djecu, ako nisu iz istog kućanstva.

“Možete viđati prijatelje i članove obitelji s kojima ne živite na otvorenom, ali na jednom mjestu ne smije biti više od šest ljudi. Ograničenje se odnosi i na djecu bez obzira na dob”, jasno se ističe u pravilniku.

Covid questions for the Cambridges & Wessexes as @DailyMailUK pictures them technically breaking the Rule of Six for meeting outside at Sandringham.

William & Kate + kids and Edward and Sophie + kids = 9 people.

Sandringham source says the families were “given separate slots”. pic.twitter.com/jPPngMJ25N

— Chris Ship (@chrisshipitv) December 22, 2020