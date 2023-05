‘UGRAĐENE SU MI ČETIRI PREMOSNICE’ Poznati hrvatski pjevač progovorio o narušenom zdravlju i gubitku: ‘Nebo sad pleše u Tvom ritmu’

Danijel je otkrio i da je imao zdravstvenih problema s krvnim žilama zbog čega je morao ići na operaciju. ”Dobio sam četiri premosnice. Zahvaljujući vrhunskom kardiokirurgu prof. Hrvoju Gašparoviću i njegovu stručnom timu, kojima sam iznimno zahvalan, danas sam kao nov. Jedino je oporavak trajao nešto dulje, tako da se već ušlo u samu pandemiju”, rekao je Danijel.

Pjevač je progovorio i o tragičnoj smrti njihovog bubnjara Miroslava Budanka-Ajzića, zbog čega su i uzeli podulju pauzu.

”Nedugo nakon početka pandemije zauvijek nas je napustio naš prijatelj i bubnjar Miroslav Budanko-Ajzić, kojeg je zahvatila teška bolest i brzo nam ga uzela. Sve to prolongiralo je ovaj naš povratak i, dok su naši kolege glazbenici već počeli održavati koncerte, mi smo još neko vrijeme planirali što i kako dalje”, izjavio je glazbenik i objasnio da su se na povratak odlučili prije svega zbog svoje vjerne publike.

Nakon velikog povratka na glazbenu scenu, otkrio je kako su u planu i nove pjesme.

”Nešto smo počeli raditi po tom pitanju, ali ne želimo snimiti nešto na brzinu, tek toliko da se nešto snimi, nego pravu, kvalitetnu pjesmu s dobrom porukom, poput onih kakve smo već radili. Imamo autora koji je nebrojeno puta pokazao da on to zna i može napraviti. Ponekad treba samo prava inspiracija, a ona može doći u bilo kojem trenutku, kad se čovjek najmanje nada. Naše najveće hitove Miroslav Rus napravio je baš tako, u trenu, u naletu inspiracije. Do tada imamo što svirati i pokazati publici”, kaže Banić.

Podsjećamo, bubnjar Miroslav Budanko-Ajzić preminuo je u 68. godini, a u svojoj dugogodišnjoj karijeri svirao je s Barunima, Prljavim kazalištem, ITD Bandom i Drugim načinom. Tužnu vijest otkrili su shrvani članovi Baruna koji su se od bivšeg kolege oprostili na društvenim mrežama.









”Noćas nas je zauvijek napustio naš dragi bubnjar Miroslav Budanko – Ajzić! Dragi prijatelju, nebo sad pleše u Tvom ritmu, a mi ćemo popiti pivicu u Tvoje ime! Čuvaj nas odozgo! Tvoji Baruni!”, stoji u emotivnoj objavi.