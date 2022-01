UGLEDNI HRVATSKI SLIKAR: ‘Zbog gradnje likovnog centra umalo sam ostao bez kuće, kredit je bio nepodnošljiv’

Autor: Marina Tenžera

Slikarstvo kao duhovno istraživanje najdubljih slojeva ličnosti, otkrivanje podsvjesnih struktura i višestrukih identiteta, slikanje kao metoda samospoznaje temelj je rada Stjepka Rupčića (1958.). Ovaj ugledni sisački i petrinjski umjetnik koji je diplomirao na zagrebačkom ALU-u u klasi grofa Ferdinanda Kulmera u širokom luku od figuracije do apstraktnih mandala otkriva nove mogućnosti slike.

Rupčić je dosad izlagao na brojnim skupnim izložbama te samostalno u Milanu, Beču, Zagrebu, Sisku, Karlovcu, Dugom Selu, Varaždinu i Krku. Radi na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu – Odsjek u Petrinji, gdje je bio pročelnik te prodekan za nastavu i studente Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Ove godine priredili ste jednu od najzanimljivijih izložbi u Hrvatskoj. Na otoku Krku izložili ste slike u kojima je osnovni motiv nastao na tragu mandala i u njima je kritika iščitala “mapiranje stanja uma“. Kako ste posegnuli za tim drevnim meditativnim motivom?

Ove mandale prestaju biti samo mandale, kao tipični zapadnjak ne mogu dugo krotko slagati kamenčiće i pijesak u boji, ne rušim, ali se prepuštam energiji intervencije na planu slikane mandale, nastojim (i reljefno) u ulju ostaviti trag, a na tom planu trag utisnutog ugljena u mokro ulje izvodi apstraktne kaligrafske znakove tzv. samurajske naravi.

Kao da se meditativni predložak sa slike i iz statičnog oblika preselio u mene i omogućio aktivno reagiranje koje koriste borci u reagiranju na narušavanje ravnoteže izazvane napadom protivnika. Motiv mandale me prati od druge godine akademije, tada je nastala prva takva kompozicija, potpuno nesvjesno. S jedne strane, mandalni plan me prati terapeutski, a s druge provocira da na njemu interveniram prema nečemu što više nije klasična mandala, ali se vidi da je ona razlog slike.

Kao jedan od najboljih petrinjskih i sisačkih slikara i kao vrstan pedagog, što mislite o tendencijama koje su se javile u novijem hrvatskom slikarstvu koje se opet vraća i figuraciji i apstrakciji i novoj slici, kao i individualnim i autonomnim likovnim poetikama?

Autonomne poetike kažu: to je dobro i ispravno, radi kuda/kako te okolnosti i muze vode. U pravu su svi, prestalo je nadmetanje na način da netko radi moderno dok su drugi anakroni. Bogatstvo senzacija, od informacija do osjetilnih senzacija, vodi u frustraciju ako svoj put ne shvatite autonomno, kao i vlastiti rukopis koji je takav kakav je.

Pluralistička matrica svojom kompleksnošću intenzivno servisira naše identitetske postavke stvarajući svojevrsnu ideološku paradigmu. Koliko smo zbog njezine razvijenosti slobodni, a koliko (njome) ograničeni, ovisit će o našoj sposobnosti transcendiranja zadatosti, a to će u konačnici biti produkt umjetničke izvedbe.









Naracijski alegorijsko-simbolički diskurs umjetnika može imati intenciju za iskazom, od intimnog karaktera, aktualno društvenog sadržaja kao podražaja, fantazija, podsvjesnih izvora itd. Mene (i) u tome području uvijek zanima “dobro” slikanje, raspisanost autorova ductusa, izvrsnost majstorstva.

Naravno, postoji i sama želja autora za prihvaćanjem, pozitivnom recepcijom konzumenata, što ne mora biti povezano s financijskim interesom, ali i može, a takvo slikarstvo većina publike prepoznaje kao shvatljivo i time – vrijedno, čime se automatski povećava broj onih koji takav način rada podržavaju.

Koliko je stradao u cjelini kulturni život Petrinje i Siska, posebice u likovnom segmentu, nakon strahovitog potresa koji je ostavio apokaliptičan pejzaž uništenih domova i crkava?

Kod takve profesije kao što je umjetnost, odgovor treba tražiti striktno individualno. Ono što je svima – prvo, kao oštećenje, devastirani je krug ljudi koji su nekada bili grad, a sada je grad ono što je od tih ljudi još prisutno u gradu unatoč svemu, i to zasad. Aktivnosti, izložbe, po logici materijalnog stradavanja objekata su nestale. Galerija u Petrinji “Krsto Hegedušić” ne postoji kao objekt, samo fundus. U Sisku je galerijski prostor donedavno bio u sanaciji, iako je upravo prije potresa cijeli objekt u kojemu je galerija rekonstruiran. Koliko se takva klima referira na senzibilitete? Sigurno puno, umjetničko djelovanje istražuje svijet likovne fenomenologije koji čine idejni, opažajni i brojni kulturni činioci.









Dakle, mi se eklektički manifestiramo, nosioci smo naslijeđenih uvjerenja i onda nam se u takav matrix potresom usele i elementi koji su prije svega sociološko-kataklizmičke naravi. A opet, umjetnik kroz rad traži promjenu, živi istraživanje, pri čemu samoostvarenjem prevladava osobna ograničenja te otpore u konačnici pretvara u disciplinu izvedbe.

Figuracija je dominantna u vašem ciklusu “Klanci“ u kojem ste inzistirali na kolorističkim i perspektivnim varijacijama. Kakvo značenje ima taj ciklus unutar vašeg opusa?

Figuracija je prisutna i u “Vedutama”, “Glazbenicima”, “Konjanicima”, “Ribama”, “Sumartinskom poratu i bračkim marinama”, “Križnom putu”, u “Koridi”, pa i “Planinama” u neku ruku… “Klanci” su dio mog multimedijskog projekta koji je krenuo s fotografiranjem srednjovjekovnih jezgara primorskih gradića, u kojima sam tražio kompozicije u urbanizmu koje bi bile kompozicije kao svojevrsni predlošci za mandale. Perspektiva u dubinu klanca komponirala bi fokus u centru, a plohe su bile arhitektonski raznovrsne.

Klanci kao izložba tako nastaju kao prvi dio istraživanja – kao ulja na platnu slikana po fotografijama, još prilično vezana za figuraciju, iako sam radeći nastojao postići odmak od prikazivačkog. Kako sam radio dosta s računalom na dizajnu i postprodukciji ilustracija, uključio sam i taj alat u postupak – fotografirao sam slike klanaca koje sam naslikao, u računalu sam ih pretvarao u kvadratne mandalne kompozicije. Mijenjao sam ih kroz različite programe i aplikacije u bezbrojnim varijantama i tako se konačno otrgnuo od prikazivačkog.

Dobivena slika nije mi odgovarala – kao jaka grafička ideja, prevelika urednost me podsjećala na dekoraciju, tako da sam tražio način da oživim sliku, tako sam se prepustio slobodi – opet gesti, kojom sam reagirao na mandalni plan, ali sada u vrlo brzom reagiranju s uljenim bojama i debelim drvenim ugljenom čije se potez “upekao” u materijal ulja. Klanci, kao i svi moji ciklusi, pretvarali su se jedan u drugi, istraživanje koje traje i dalje.

Jedan od vaših najkompliciranijih ciklusa jest “Slike i objekti – strukturna propitivanja“. Što ste u njemu istraživali?

Svaki ciklus je u stvari zapis, konstatacija moga puta, kao neka vrsta strukturne reakcije na okolnosti. Violini sam se “vratio” prije nekih četiri, pet godina, a objekte sam “izbacivao” par godina prije toga, radeći svaki slobodni trenutak, opsesivno, do dugo poslije ponoći, onako kako Spielberg pokazuje ad hoc edepte, koji prije “bliskog susreta treće vrste” rade ono brdo na kojem se susret dogodi, tako da sam u želji da napravim žičani instrument koji je u stvari mandala, povezao ciklus s onim što je poslije slijedilo kao potpuno predano vježbanje instrumenta, anticipirajući, odnosno pripremajući si daljnji razvoj u smjeru povezivanja sa zvukom, tonom, bojom, finom frekvencijom intonacije, trajanja kojeg u muzici znamo kao ritam, rast u sklopove fraza, naravi cijelih dionica, cjeline djela…

Radovi su nastajali na način da sam ih jednostavno morao iz sebe izbaciti, s reakcijom nekih mojih bliskih kolega iz struke povijesti umjetnosti koji su komentirali da uopće ne znaju što bi mislili i o tome napisali. Meni je u tom ciklusu bio zanimljiv i tehnički dio rada jer je vrlo važno precizno i kvalitetno spajati žice, lim, drvo, ribarski konac, na način da se drže i godinama poslije. S vremenom je dovelo do toga da sam svuda vidio mandalu, sve mi je bilo neka ideja, tako sam i na zadnjoj izložbi u Puntu zadnju svoju mandalu-instrument, koja je prozirna kao tanka rešetka, aplicirao na okruglo dno stare crne bačve, koja je ostala u galeriji Toš na zidu kao ukras, i koje se savršeno veličinom podudaralo kao kružnica s kvadratom objekta. Nastojao sam da ti objekti-mandale zvuče, da sugeriraju kako bi mogle slati neke frekvencije.

Pokretali ste likovni život Siska i Krka od Atelijera – galerije iz 1988., zatim Likovnog centra Rupčić iz 2005., preko osnivanja udruge Mentor 2008. u Sisku i galerije Studio 2010. u Baškoj. Kako su do danas zaživjela ta mjesta kulture i duhovne razmjene?

Poslije fakulteta i povratka s odsluženja vojnog roka, otišao sam k sestri u Milano i ondje oko mjesec dana obilazio galerije i izložbe te tražio kako se uključiti u neko daljnje usavršavanje. Jedini mogući izbor bio je (ponovno) upisivanje na akademiju/Breru, tako da sam se vratio u Sisak i od dvije garaže uz pomoć malog mamina kredita napravio Atelijer – galeriju, i krenuo s radom i aktivnim izlagačkim programom. U to vrijeme, izložbeni je prostor u Sisku bio neshvatljivo nepostojeći.

Prošlo je dosta godina, radio sam na VUŠ-u u Petrinji, u atelijeru su se slike prodavale, bilo je i raznih opremanja službenih prostora… Uglavnom, sve me to ohrabrilo da krenem u gradnju Likovnog centra u kojem sam okupio naše kolege kipare, grafičare, profesionalnog fotografa, informatičare, studente… i, sve je krenulo vrlo intenzivno, sve do kraja 2008. Tada, s prvim znacima svjetske recesije, preko noći sve staje, svoje radionice sam vodio na način da je plaćao onaj tko je mogao, no znamo da to nije dugoročno rješenje, poslije se naš rad sveo na radionice za djecu predškolske i rane školske dobi, dobi do sedmog razreda i dobi u kojoj se djeca počinju pripremati za upis u ŠPU ili srednjoškolci za pripremu upisa na fakultete koji imaju likovnu provjeru.

Udruga Mentor povezala je kolege i studente, otvorila mogućnost javljanja na projekte i donacije, što nam je pomoglo u daljnjem opremanju Centra.

No vrijeme je bilo teško, kredit za LCR velik i nepodnošljiv, krenuo sam na Krk u Bašku raditi cijelo ljeto, također po logici galerije, otvorenog atelijera, dječjih radionica… I tada, dok sam radio, nazvao me prijatelj i priopćio mi da je u dogovoru sa svojom suprugom odlučio pomoći s posudbom sredstava zahvaljujući kojima nisam ostao bez kuće i Centra. Tako se vratio mir u moje srce i Centar, a njime i radionice koje su opet postale sve aktivnije. Likovni centar je u suradnji s Gradskim muzejom pokrenuo niz odlično posjećenih predavanja naših dizajnera, prve postave hrvatskih arhitekata, filmskih teoretičara… Aktivnosti su nas okupljale, druženja su bila vrlo uspješna, nadahnjujuća.

Koliko je Zagreb svojom centralističkom pozicijom još zatvoren za slikare i kipare iz manjih gradova?

Sjećam se jednog predavanja u Centru na temu periferije i središta, periferija nije mjesto, to je stanje duha. Sjećate se Jasne Poljane? Tolstoj je učinio od mjesta na pruzi gdje se ni vlakovi nisu zaustavljali mjesto hodočašća velikih mislilaca i umjetnika onoga doba. Gravitacija je ta koja neki prostor pretvara u središte, pitanje je samo kako stvoriti gravitaciju, a što je jače od duha, od autentičnih napora? U podrumu ispod moje kuće moj prijatelj je kroz teretanu proizveo veliki broj vježbača i nacionalnih šampiona, kako? Zahvaljujući gravitaciji koja je neobično i neugledno mjesto u kojem je kronično nedostajalo zraka, pretvorio u središte pomoći, znanja, volje, inspiracije.

U Petrinji smo još od VUŠ-a radili jako dobro svoju misiju obrazovanja odgojitelja i učitelja, kako to da to nije bilo u nekom “središtu” (?), pa bilo je, Petrinja je i tada bila središte. Kada sam u Baurerovoj otvarao izložbu, došlo je 600-tinjak posjetitelja na samo otvorenje i od Zagreba učinilo svojevrsno središte, namjerno govorim inverzno.

Dakle, prešućenost postoji, naravno, formalna, no je li to važno, odnosno, do čega nam je stalo, što nam je važno, čemu poklanjamo pažnju…? Moje je iskustvo sljedeće: imao sam dosta izložbi, a praktički sam svaku organizirao na način da su došli “po mene” u atelijer, postojao je samo jedan uvjet – ako sam radio, naslagao radove, došli bi, no ako nisam radio – nitko se nije pojavljivao. Mislim da je danas u vrijeme medijskih platformi, moguće stvarati matrix u kojem ste – “Neo”, samo s malo truda i mašte i puno ambicije. Isto pitanje je bilo i prije: mladima su zatvoreni prostori, putevi prepriječeni… Nije tako, niti je bilo, a još manje je danas. Galeriju možete napraviti sami i virtualno, na Youtubeu možete snimiti svoje filmske materijale, a tekstovi koje objavite bilo gdje, na kakvom portalu, bit će dostupni nakon potrage preko tražilice.

Druga tema je vaša točna konstatacija da se likovna umjetnost nekako povlači iz javnog prostora kao mjesta druženja i okupljanja. Jesu li ljudi postali manje željni jedni drugih pa im ni otvorenja ne trebaju? Postoji trend neudruživanja, klape postoje tek kao pjevačke skupine. Stil vremena je inficiran tehnološkom agendom, mobiteli su doslovno učipirani u svijest i navike i mladih i starijih. Ako želimo biti objektivni, ne bismo smjeli preskočiti niti jedan određujući faktor koji je danas aktualan. A ima ih bezbroj. Veliki je broj profesija i uloga preko noći postao “prešućen”, nemamo si mi likovnjaci što utvarati, dijelimo sudbinu svih. Donedavno su neki naši kolege jako dobro plasirali radove i dobro živjeli kao slobodni umjetnici, a onda su u jednom trenutku došli k meni na polaganje metodičkih predmeta i zaposlili se u nastavi. Što je, naravno, unaprijedilo nastavu i sigurno je da su ovjerili svoju sposobnost na ovakav plemenit i koristan način, no dogodilo se svima u isto vrijeme da je dotadašnja praksa stala.

Likovna, filmska, književna, glazbena kritika, danas su pomalo splasnuli rodovi, ljudi koji ih inače pišu – rjeđe pišu, ljudi koji su ih čitali, više uopće ne čitaju, no to ne znači da se nečim vrijednim ne bave, vremena su drugačija, mijese naše duše, mijenjaju nas.

Svirate violinu. Što vam u vašem stvaralaštvu znači glazba kojoj ste posvetili i jedan svoj likovni ciklus?

Već sam prethodno sugerirao da se nešto pripremalo i prije nego što sam postao svjestan toga “povratka”. Treba reći da violinu nisam “pipnuo” nakon svoje 28. godine jer sam znao da je neću vježbati, a to bi onda bilo uvredljivo i za mene i za instrument koji samo pod tim uvjetom surađuje i daje ton. A godinama prije toga, kako mi je glazba bila dijelom moga identiteta kojega sam se (ipak, izgleda) odbijao odreći, povezao sam neke svoje životne dojmove (točke) i tako je krenuo ciklus posvećen glazbenicima i orkestru.

Prva točka koju pamtim – bio je moj doživljaj jedne Strieglove slike “Violinist” – ulja na staklu, koju sam vidio na njegovoj prvoj retrospektivnoj izložbi u Sisku. Mislim da sam tada bio još srednjoškolac te sam pod dojmom njegove slike i sam radio kao klinac slike violinista kopirajući njegovu ideju jake desne ruke. Fasciniralo me kako je Striegl prepoznao desnu ruku guslača kao izvor snage, drugi moment/točka bila je činjenica da nigdje nisam vidio motiv orkestra kao razlog za sliku, bilo ih je u vrijeme impresionizma, ali poslije slabo, a kada bi netko nešto napravio, vidjelo bi se da ne razumije ni položaj tijela, ruke, prstiju, tijela svirača i da radi neuvjerljivo. Osjećao sam da imam neku vrstu obaveze da se odužim i ispričam glazbi za “izdaju”. Tako su nastali glazbenici i orkestri. Likovno kompozicijski vrlo zahtjevno, veliki formati koji su rađeni u “gestualnom tempu”.

Što nam možete reći o sisačkim i petrinjskim slikarima danas i njihovim radovima unutar korpusa nacionalne umjetnosti, kojima ste se bavili između ostalog na izložbama “Sisak u djelima umjetnika“, “Sakralne teme unutar sisačkog likovnog kruga“, “Dani otvorenih atelijera u Sisku“?

Svi mi slijedimo atelijersku radnu priču i sada na Krku, zadnji ciklus sam radio s motom “natrag u garažu”… Unutar šire zajednice umjetnici razvijaju te svoje osobne poetike, potpuno slobodno, ne povezujući se u neke grupe, ako takvo što više uopće igdje i postoji.

Naše se pozicioniranje u likovni krug događa tek činjenicom rada, ne nastojimo svoju umjetničku prezentaciju preformulirati u medijsku prezentaciju. Umjetnička karijera je karijera introspekcije, samoispitivanja, prepoznavanja podsvjesnih stremljenja ka transformaciji, prevladavanja osobnih ograničenja i otpora.

Ikonoklastičnost sisačko-petrinjskog rasjeda demonstrirala nam je rušilačku snagu, ali na koju i mi imamo jednako pravo odgovoriti strašću, široki je spektar stvaralačkih metoda, pristupa, strategija…, omogućuju nam da sve možemo shvatiti i kao nestanak nečega što nam je priječilo građenje – to možemo pratiti kako na širem planu, tako i na individualnom. Mekane su granice između umjetničkog iskustva, postupka i izvedenog rada. U umjetničkom stvaralaštvu kontekst rastućem senzibilitetu služi za nadogradnju izvedbenih postupaka te aktiviranje istraživačkog pristupa.