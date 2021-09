UF, OVO JE BOLJELO! Nevolja na ‘Večeri za 5 na selu’: Dalibor će je pamtiti

Autor: S.V.

Današnji domaćin u “Večeri za 5 na selu” bio je umirovljeni brodograditelj i pčelar Željko, koji je gostima pripremio “medeni jelovnik” koji se sastojao od predjela naziva Medeno predjelo, glavnog jela Medeno saće i deserta desert Plodovi šume, a gosti su zbog njegovih komentara tijekom protekla tri dana jedva čekali da vide što im je pripremio.

„Mi smo to svi shvatili kao jednu zabavu, kao jedno lijepo druženje u vrijeme kad nema puno druženja i nastojimo se viđati i poslije toga, on je to shvatio baš preozbiljno“, komentirala je trenutačno vodeća Doris.

Red kritika, red pohvale

Zanimljiva, ali pomalo napeta večera počela je medenim predjelom, koje nije dočekano s pretjeranim oduševljenjem, glavno jelo nekima je bilo razočaravajuće, a Daliboru i bolno, pa se čini da su gosti najviše uživali u pečenim jabukama. Željko je naposljetku osvojio 31 bod i zasjeo na četvrto mjesto.

Željko je odredio koji gost treba sjediti na kojem mjestu i svakome je stavio personalizirani podmetač, a u prostoriji se nalazilo i 2000 pčela, što domaćin nije otkrio do kraja večere. Željko je dočekao goste u narodnoj nošnji, a Doris je komentirala:

“Izgledao je lijepo, ali mu zamjeram što je jučer sjedio u jakni i bilo mu je zima, a danas je na velikoj hladnoći bio u košulji.”

Nakon aperitiva i zalogajčića u obliku pčelinjih saća počeli su s predjelom, a domaćin je poslužio mesni, riblji i vege meni!

Nevolja na večeri

“I dekoracija i konoba su stvarno predivni“, komentirala je Tea kad su sjeli za stol. Željko je poslužio predjelo na okretnom stolu, a Doris je rekla: “Željko je uložio puno truda, no nikad ne bih servirala ribu, salamu i skutu na istom tanjuru.” Dalibor je priznao kako nije mogao spojiti te sve komponente, a Diani je sir s medom bio izvrstan. “Pašteta od palamide bila mi je dobra”, rekla je Tea, a Doris zaključila: “Sve to skupa bilo je nedorečeno.”









Za glavno jelo Željko je poslužio peku, a meso je prije pečenja odležalo 24 sata u medu. Domaćin je poslužio i morskog psa mariniranog u mlijeku i poslije pohan u siru. “Nisam nikad vidjela da se samo kost stavlja u peku – nema mesa unutra i samo kobasice”, rekla je Doris, a Dalibor dodao: “Peka se tako ne radi.” Diana je isto komentirala kako na svojoj kosti nije našla mesa. “Ima sitnih koščica i moram biti oprezna zbog zuba”, rekla je književnica, a Dalibor je odlučio kušati i ribu i dogodila se nezgoda – puknuo mu je zub! “Ova me večera malo koštala”, rekao je.

Leteće iznenađenje

Domaćin je za desert poslužio čak tri vrste kolača.

“To je bio taj njegov triptih; jabuka je bila u redu, a onaj kolač koji zovem jaje na oko nije mi se uklapao u cijelu priču”, rekla je Doris, a Tea dodala: “Svidjele su mi se kuglice od kestena, no marelica mi nije nešto sjela.” Diana nije sve ni probala, a Dalibor nije mogao sve jesti zato što ga je bolio zub. Potom im je domaćin otkrio da su pokraj njih cijelo vrijeme bile pčele! „Iznenađenje me se nije dojmio, ne volim baš da su mi blizu pčele, pogotovo njih 2000“, komentirala je Diana, a potom su zaigrali kviz o pčelama, što se svima svidjelo.

Tea je za Željkovu večeru dala ocjenu osam zato što većinu hrane nije voljela, Dalibor je dao sedmicu zato što Željko nije dobro iskoristio odlične namirnice s kojima je radio, Diana je dala osmicu zato što se nije najela, a i Doris je dala ocjenu osam zato što hrana nije bila prema njezinim očekivanjima.









