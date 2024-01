Udala se Sandra Perković: Na Silvestrovo rekla ‘da’ čovjeku kojeg je upoznala s 15 godina

Autor: B.G.

Jedna od naših najpoznatijih sportašica, atletičarka Sandra Perković udala se na Silvestrovo za svog dečka i trenera Edisa Elkasevića.

Na svadbu je pozvan uži krug prijatelja i obitelji, a svadbeno slavlje započelo je u zagrebačkoj Laubi, gdje su svi dočekali i Novu godinu.

Upoznala ga je kad je imala samo 15 godina

Podsjetimo, Elkasević je Sandrin trener od 2013. godine, a par se upoznao dok je ona bila još 15-godišnjakinja.

‘Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru’, ispričala je za IN magazin.

U vezi su bili preko deset godina

U više je navrata u svojim Instagram objavama isticala koliko joj znači.

“Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10 godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te!”, čestitala mu je u siječnju 2022. tada 10. godišnjicu veze.