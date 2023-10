Udala se Sandra Perković? Hrvate zbunila fotografijom u vjenčanici: ‘U šoku sam’

Hrvatska atletičarka, hrvatska rekorderka u bacanju diska i bivša državna rekorderka u bacanju kugle, Sandra Perković, na Instagramu je otkrila još sitno odbrojava do vjenčanja za svog dugogodišnjeg partnera i trenera Edisa Elkasevića.

Nizale se čestitke

“Rekla sam da, da, da”, napisala je Sandra uz fotografiju na kojoj pozira u bijeloj haljini, što je mnoge njene pratitelje iznenadilo i zapitali su se je li se to Sandra udala. Svi su u nevjerici komentirali ovu fotografiju naše sportašice, koja je imala djevojačku zabavu u Istri, u Balama, što se može zaključiti po hashtagovima “buduća mlada”.





“Jesi li se ti to udala?”, “Čestitamooo Sandra”, “U šoku sam”, “Sandra, predivna si, čestitke”, neki su od komentara.

Podsjetimo, u siječnju ove godine o zarukama, vjenčanju i majčinstvu Sandra Perković raspričala se pred kamerama In magazina, gdje nije krila sreću zbog svega što joj se događa u životu.

“2022. godina definitivno je bila moja godina nakon Olimpijskih igara u Tokiju i neću reći lošeg plasmana, nego plasmana koji nismo priželjkivali. Vratili smo se na svjetsku scenu, biti svjetski broj dva i osvojiti šesto uzastopno prvenstvo, to je bilo nešto što me ovu sezonu užasno podiglo iz mrtvih, vratilo mi novu nadu i motiv za sljedeće godine”, započela je razgovor Sandra Perković i potom krenula na priču koja je njezinim obožavateljima najzanimljivija – o svojim zarukama.

“2022. godina pokazala se zaista kao moja godina jer sam se 31. 12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi. Ne bih htjela u detalje, to je naša mala tajna. Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi.

I, stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba”, dodala je tada.

‘Ima taj svoj način romantike, poseban je’

O svom budućem suprugu, koji joj je ujedno i trener, Sandra ima samo riječi hvale: “Edis je jako dobar trener i jako dobar sportski lik i još veći čovjek. A romantičan? Ima taj svoj način romantike, poseban je, ne pokazuje previše osjećaje, ali kada ih pokaže, baš me gane. Tako je bilo i s ovim danom. Razumije mene i ispunjava sve moje potrebe, koliko god to ludo zvučalo! Stvarno je poseban i boljeg čovjeka za dugoročan život nisam mogla odabrati.”

A kada je riječ o prinovi, i tu je Sandra Perković otkrila pokoji detalj.

“Neću reći da si trenutačno ne priželjkujem dijete, nego ne radimo na tome i ne želimo da se to dogodi u skoroj budućnosti jer imamo dosta sportskih planova, da se u tom vidu ispunimo oboje, Olimpijada 2024. je blizu. No ako se to dogodi, naravno da neću pobaciti ili nešto slično, nego ću postati majka ako bude sve u redu. Voljela bih napraviti sve ono što želim u sportu, ispuniti se u svemu što sam željela. Hoću li se poslije djeteta vratiti sportu, da znam da sam dala i napravila maksimalno, da znam da mi dijete neće biti izlika”, otkrila je tada.