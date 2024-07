Udala se nakon sedam mjeseci veze, a na Instagramu još uvijek ima fotku s bivšim

Autor: B.G.

Voditeljica Male Scene, Buga Marija Šimić, u subotu je uplovila u bračnu luku. Ova operna pjevačica i glumica nakon sedam mjeseci izrekla je sudbonosno ‘da’ violončelistu Mateju Miloševu, inače članu ansambla kazališta Komedija.

Na društvenim mrežama majke i kćeri osvanule su dirljive fotografije sa ceremonije, ispod kojih su se stale nizati čestitke: “Ajme, divan ste par, čestitam od srca”, “Nek vas ljubav kupa svakog trena i anđeli grle na svakom koraku”, “Čestitke najljepšem paru”, “Kakva radost u očima, prelijepo”, “Nek vam je sretno uz obilje ljubavi”, pisali su ostali fanovi.

Novopečene je mladence spojio upravo posao, i to kada je Matej sudjelovao u projektu u Maloj sceni. Ubrzo je među njima planula ljubav, a nakon medenog mjeseca vraćaju se poslu jer im najesen izlazi predstava za djecu za koju Matej piše glazbu, a koju Buga režira.

S bivšim još uvijek ima fotku na Instagramu

Bez obzira na to što je udana žena, na njenom se profilu još uvijek može naći i fotografija s bivšim dečkom, a vidljivo je i da se još uvijek prate na mrežama. Riječ je, naime, o opernom pjevaču Toniju Nežiću, s kojim je bila u dugogodišnjoj vezi, a o njemu je uvijek imala samo najljepše riječi.

Fotografija je snimljena u službenom izlasku, kada su oboje bili pomno dotjerani – Toni u tamnom odijelu s bijelom košuljom i leptir-mašnom, a Buga Marija u crnoj haljini, raspuštene kose i s crvenim ružem na usnama.

A upravo joj je Toni bio najveća potpora i kada joj je dijagnosticiran poremećaj ADHD-a. Inače, zbog karijere opernog pjevača Toni Nežić neko je vrijeme živio u Italiji i pjevao u Teatro alla Scala te je naučio i odlično kuhati, a o čemu je Buga Marija Šimić progovorila za Story: “Kada je živio tamo, vidjeli bismo se jednom mjesečno u prosjeku. Sad je napokon doma (vidjet ćemo koliko dugo prije nego opet ode na put, poznavajući njega i njegove talente – ne dugo!), pa je nama zaista novo normalno to da smo skupa svaki dan, nalazimo sada neku novu dinamiku, raspored. A Toni je stvarno fantastičan kuhar. Od domaćih štrukli do lazanja, za koje sam radi tijesto, rižota raznoraznih, pa do najboljeg Beef Wellingtona na svijetu. Baš me razmazio”, ispričala je.