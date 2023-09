Udaje se Tanja Savić: Nakon pakla s bivšim mužem i gradonačelnikom Banja Luke, konačno pronašla sreću

Autor: Barbara Grgić

Tanja Savić već neko vrijeme uživa u vezi s 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Bešićem. Najnovije snimke na njihovim društvenim mreža otkrile su da je par sada otišao korak dalje te da je pilot zaručio lijepu pjevačicu.

“Tanja, jako ti je lijep taj prsten”, rekao joj je prijatelj dok ju je snimao.

“Je l’ sija”, upitala je pjevačica.





“Au, sija kao Las Vegas. od koga si to dobila, aha to je ovaj gospodin ovdje. E, hajmo nazdraviti s obzirom na to da smo zakazali svadbu. Nećemo još otkriti kad je datum, živjeli”, odgovorio je on.

Inače, Muhamed je rodom iz Bijeljine, a živio je u Nemačkoj i Belgiji, dok sada živi i radi u Americi. Iako je njihova veza otkrivena još početkom godine, pjevačica ju je tek nedavno potvrdila.

“Jeste li ikad zastali i pomislili: “Vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i događa mi se”, navela je Tanja na Instagramu. Ipak, zaruke su se dogodile i prije nego što se Tanja službeno razvela od supruga Dušana Jovančevića.

S Dušanom i Draškom prošla pakao

Podsjetimo, brak Tanje i Dušana bio je, u najmanju ruku, pakao.









“Jednom prilikom mačak je ogrebao našeg mlađeg sina pored usne, a kad ga je Dušan vidio na kameri odmah je rekao da sam ga ja udarila i da ga maltretiram. Sin je rekao: ‘Ne, ne, tata, mačak je’, ali sutradan je već bilo u novinama da ja maltretiram dijete. Ponekad isto tako i djeca manipuliraju sa mnom, kao što je on nekad, jer uz takve roditelje i oni uče kako da postanu manipulatori”, otkrila je u emisiji Premijera.









“Moć manipulacije koju je Dušan imao nada mnom je takva da se navučeš na nekoga tko nije vrijedan spomena. Ja sam njega voljela kao Boga i bila slijepa pored očiju. Ali kad se probudiš iz tog horora shvatiš kakve si sve prilike propustio, da je život tekao pored tebe zbog osobe koja te nije zaslužila, a kojoj si ti pružila maksimalnu pažnju. On je mene okrenuo protiv roditelja”, kazala je.