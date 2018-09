UČITELJICA NA RAZMJENI: Iskustvo mlade studentice na Erasmus programu u Grazu

Studentski period oduvijek svi naglašavaju kao najljepše, a ujedno i najbezbrižnije doba života. Kako bi bio još bolji, Erasmus programi nude studentske razmjene u obliku zamjene sveučilišta s nekim europskim ili u svrhu odrađivanja stručne prakse. Mlada studentica Glorija Vuković (23) iz Bjelovara, svoj Učiteljski fakultet u Zagrebu zamijenila je na jedan semestar s onim u Grazu, Austriji.

“Oduvijek sam se htjela prijaviti na razmjenu, ali nikad mi nije bio pravi trenutak. Sad je doista krajnje vrijeme da iskoristim sve pogodnosti studiranja, steknem novo iskustvo, upoznam ljude, putujem i eto me tu” ističe Glorija.

“Faks je dosta sličan Učiteljskom u Zagrebu po kolegijima, tako da će mi se priznati nekoliko njih dok se vratim, a ostalo neću morati slušati nego ću samo izaći na ispit” objašnjava Glorija te nadodaje “Sve je na engleskom, a imamo i jedan kolegij početnog njemačkog, zbog čega mi je posebno drago jer sam sve zaboravila”.

Trenutno pohađa “Pädagogische Hochschule Steiermark” tj. Učiteljski fakultet u Grazu. Grad se može pohvaliti iznimnom arhitekturom, koja se pomalo promijenila od 2003. godine, kada je dobio titulu europskog grada kulture.

“Faks je puno organiziraniji nego naš u Zagrebu. Kad sam imala problem oko ulogiravanja u njihovu stranicu odmah su zvali informatičku službu koja je znala koja mi je šifra i korisničko ime i sve smo riješili u sekundi. Slikanje za “Iksicu” i njena izrada trajala je svega 3 minute – nema čekanja, sve je odmah riješeno. Zanimljivo je sto se na faksu se koristi eduroam kao i u Zagrebu, to nisam znala. Jedino je ovdje malo nezgodno to sto su predavanja u 2 različite zgrade koje su udaljene 25 min hoda jedna od druge, čega u Zagrebu nema. Referada i knjižnica su isto u posebnim zgradama”.

“Kava u kafiću preko puta za 2.80 eura ili 20 kuna. Nije dobra kao u Hrvatskoj, ali može proći” ističe.

Smještena je u studentskom domu, koji se može pohvaliti odličnom organizacijom i super uređenjem.

“Dom se zove se Augustinum, po svetom Augustinu. U istoj zgradi su i vrtić, osnovna škola, srednja škola (internat) i fakultet + menza naravno. Na dijelu gdje smo smještene nas 14 dijeli istu kuhinju koja je točno preko puta sobe, na super mjestu, čini se kao da je to sve naše”.

“Moramo provjetravati sobe 10 min 3 puta na dan, koristiti što manje struje, ne ostavljati svjetla upaljena kad ne treba i vodu da ne curi, grijanje gasimo kad je otvoren prozor i slično jer im je važna štednja energije. Svatko ima poseban dio u kuhinji i mora ju održavati čistom i urednom. Kupaonu imamo svaka soba posebno. Imamo prostoriju sa sredstvima za čišćenje, usisavačem, metlama i krpama i sve smijemo koristiti. Čistačice dolaze jednom mjesečno očistit sobe. Imamo i prostoriju sa perilicom rublja i sušilicom. Ugl. Sve što studentu treba ima u domu i sve se dijeli”.

“Sve je jako lijepo, uspjele smo prošetati samo malim dijelom, ali sve nam se sviđa” govori Glorija.

“Austrijanci vole voziti bicikl i zato im nije problem kretati se od lokacije do lokacije, doslovno ima mjesta na kojima je parkirano po 20-tak bicikala. Svi se voze, trče, hodaju, planinare, jako su aktivni”.

Stepenice vode do Schlossberga, tamo je vidikovac s kojeg se pruža pogled na cijeli grad, a kako tvrdi Glorija, prizor je to kojeg ne želite propustiti.

“Tamo je i Uhrturm, to je obilježje Graza. Nedaleko od toga nalazi se i građevina koja svijetli po mraku, Murinsel, nalazi se na Muri i do njega se dolazi svjetlećim mostom, to je restoran, kafić i amfiteatar, bas je fora”.

“Kraj Mure isto ljudi trče stalno, pogotovo navečer. Crkva je nešto posebno, na zvoniku su dva kipa koja plešu na 3 različite pjesme koje proizvode zvona. Jedna od njih je himna Štajerske”.

“Jako nam je čudno što se sve zatvara već u 19h, preostaje nam Špar kao najbliža trgovina, ali sve je vrlo skupo” naglašava.

“Sve je tiho u gradu već nakon 21h, ljudi tiho pričaju, čak su i tramvaji tihi, nema buke kao u Zagrebu, čak i ako je više ljudi na istom mjestu”.



“Nedjeljom ne rade trgovine, a inače ako rade, rade fo 18 ili 19 sati. Eventualno do 21h radi Špar” objašnjava.

Ono što ju je najviše iznenadilo, zapravo joj nije palo ni napamet da će biti problem – razvrstavanje otpada. Kako kaže, teže je nego što izgleda.

“Na slikama se vide kante za razvrstavanje otpada i papira na kojima piše što ide u koji odjeljak, ali nismo mogle zapamtiti što je za što pa smo si napisale, ali i dalje ne znamo recimo gdje idu žvakače i tako neke stvari koje se ne nalaze na popisu pa bacimo u ostali otpad kad nismo sigurne” objašnjava te nadodaje “ali jako im je važno da brinemo okolišu”.

Tek je prvi tjedan iza nje, a dojmova je sve više.

“Sviđa mi se što toliko brinu o okolišu – razvrstavanje otpada nije nešto što je uobičajeno u Hrvatskoj. Ljudi su dragi i druželjubivi, žele pomoći i nasmijani su. Savršen grad za studente jer postoje razni partiji, karaoke srijedom, popusti u restoranima i kafićima i puno je mladih” ističe Glorija.

Narednih pet mjeseci zasigurno će joj pomoći da proširi vlastite vidike, a ujedno joj i donijeti bogatija iskustva te potrebno znanje za nove studentske, a potom i radne izazove i pobjede.

Sretno!