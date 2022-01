UČITELJ VJERONAUKA PUSTIO DJECI FILMIĆ U KOJEM ISUS ČITA PLAYBOY! Sedmaši dobili šokantnu lekciju: ‘Oni to u svojim godinama ne bi trebali znati’

Autor: Daniel Radman

Učitelj vjeronauka je djeci sedmog razreda osnovne škole iz britanskog mjestašca Sneyd Green pustio šokantni animirani film u kojem, između ostalog, Isus čita Playboy!

Kao da to samo po sebi nije dosta, sporni video sadržavao je neprimjeren jezika za djecu te dobi (općenito i za školu), a između ostalog, kao simbol najgore stvari na svijetu koja se može zamisliti prikazana je seksualna igračka – umjetni penis sa žiletima po sebi!?

Povod za prikazivanje filma bilo je – utvrđivanja gradiva i pripomoć za ispit. Učenike je, naime, čekao ispit iz religijskih simbola, a nastavnik – koji je došao na zamjenu – odlučio je pomoći na nesvakidašnji način. Pustio je četverominutni film koji izruguje nastanak svih religijskih simbola, dakle nije bio problem samo s kršćanstvom, prikazana je i Davidova zvijezda, yin i yang, pa i taj sporni penis sa žiletima.

“Uznemireni roditelji: Mislili smo da naš sin pretjeruje”

Većina učenika, razumije se, hihotala se na prikazani video, no jednog od učenika, 11-godišnjeg Rivera, to je toliko uznemirilo da je sve ispričao roditeljima čim je došao kući. “Bio sam šokiran kad sam to vidio. Sva ostala djeca su se smijala. To stvarno nije prikladno za školu”, otkrio je dječak Daily mailu.

River je zapisao i naziv četverominutnog filma, “Where religious symbols come from” (Odakle dolaze religijski simboli) koji je na YouTube objavio Sam O’Nella Academy. Pogledali su ga i dječakovi roditelji. “Kada nam je River ispričao o tome, mislili smo da pretjeruje, ali kada smo to gledali, bilo je još gore nego što smo mislili. Tko god je to odlučio pokazati na satu vjeronauka, sigurno nije prethodno dobro pogledao. Ne radi se samo o neprimjerenom jeziku ili činjenici da je uvredljivo za svaku vjeru, postoji dio s crtanim prikazom nečega za što u svojim godinama ne bi trebali ni znati“.

Glasnogovornik Zaklade Alpha Academies koja upravlja školom pokušao je opravdati učitelja. Izjavio je da je “koristio je pogrešnu video vezu za koju je utvrđeno da je neprikladna i da se neće više koristiti. Ubuduće će se provoditi strože provjere kako se to više ne bi ponovilo”, naglasio je.

Ipak, nije posve sigurno da je u pravu. Navodno je učitelj prije filma upozorio učenike da bi rječnik mogao biti uvredljiv…