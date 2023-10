U ‘Životu na vagi’ planula ljubav: Silvija se nakon showa već planira preseliti kod Mislava

Autor: Barbara Grgić

Kandidati sedme sezone showa ‘Života na vagi’ Silvija Temšić i Mislav Vlašić u emisiji su priznali kako su se zaljubili. Bilo je to vrlo brzo nakon ulaska, ali ne i na prvi pogled. Oboje su u crvenom timu trenera Ede, mnogo vremena provode zajedno, a kroz ta su druženja zaključili kako si odgovaraju. Ekskluzivno za RTL.hr otkrivaju detalje svoje veze.

Kada ste shvatili da jedan prema drugome dijelite simpatije?





Silvija i Mislav V.: Nakon desetak dana.

Je li to bila ljubav na prvi pogled?

Silvija i Mislav V.: Nije na pravi pogled, ali je na prvih nekoliko. Ubrzo se dogodila povezanost.

Jeste li trenutačno u vezi?

Silvija i Mislav V.: Jesmo.

Jeste li razgovorali o daljnjem tijeku veze s obzirom da živite na različitim lokacijama?

Mislav V.: Jesmo, mislim da će se Silvija preseliti kod mene u Zagreb.









Silvija: Vrlo vjerojatno ja selim u Zagreb. Svakako mi je to i prije bio plan.

Što su rekli drugi kandidati kad su saznali za vašu vezu?

Mislav V.: Bili su sretni što smo se povezali. Bili su zadovoljni i podrška su nam.









Silvija: Svi kandidati su velika podrška i odobravali su našu vezu.

Što je rekao Edo?

Silvija: Edo je shvatio tek malo kasnije, odnosno netko mu je šapnuo. Mislio je da će nam to odmoći, da će nas to omesti. No, smatram da neće.

Podupirete li se na treningu?

Mislav V.: Normalno da se podupiremo, jedan smo drugome podrška kada je teško. Više ona mene tjera na treningu, tako nekako.

Silvija: Tako nekako.

Je li vam sada lakše u showu s obzirom na to da ste jedan drugome oslonac?

Silvija: Meni je puno lakše. Velik mi je oslonac, iako se možda to ne vidi, ali treba mi to da me netko bodri u najtežim trenucima.

Mislav V.: I meni je Silvija veliki oslonac, pogotovo kada mi se ovo s ramenom dogodilo. Da nije bilo nje, možda bih i odustao. Bila je tu uz mene cijelo vrijeme. Objasnila mi je da moram ostati.