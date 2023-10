U Zagrebu ujedinio stanovnike bivše države: Ništa nije dalo naslutiti što se sve događalo na Balkanu

Autor: I.D.

Bio je to U2 vikend 2009. godine, na svim radiopostajama vrtjele su se njihove pjesme, u gradu se osjećala posebna vibracija kakva se da osjetiti pred neke velike utakmice, rijeke ljudi na ulicama, fanovi u majicama s nekih prošlih turneja i, što je možda još važnije, na koncertu roditelji s djecom.

Nekad bilo, danas se zaboravilo

Bilo je sve to dio pripreme za spektakl koji se davnih dana održao na maksimirskom stadionu u Zagrebu. Tada su dečki iz Dublina u dva sata predstavili svoje najveće hitove karijere duge više od 35 godina.

Zborno pjevanje nekada zaraćenih naroda na Maksimiru nije dalo naslutiti što se sve, ne tako davno, događalo na Balkanu. Na tom koncertu su se tada mogle vidjeti zastave iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Crne Gore…





U2 objavio novu pjesmu

U međuvremenu, grupa U2 nedavno je izbacila novo izdanje „Songs of Surrender” koje donosi nove vizije dobro poznatih pjesama, uz to predstavljaju i potpuno novi singl i spot – „Atomic City“!

Pjesma se može opisati i kao tri i pola minute posvete privlačnom duhu post punka 70-ih, s dubokim naklonom Blondie čiji je kreativni rad s Giorgiom Moroderom inspirirao i utjecao na stvaralaštvo benda.

Uz to, Bono priznaje: „Ovo je ljubavna pjesma za našu publiku… ’where you are is where I’ll be’ (‘gdje si ti, bit ću i ja’).”

Produkciju potpisuju Jacknife Lee i Steve Lillywhite, a snimljena je u Sound Cityju u LA-u i dolazi uoči posebnih nastupa koje će planetarno popularna grupa održati u Las Vegasu – koji i sam nosi nadimak „Atomic City“ („Atomski grad“), iz vremena 1950-ih kada je nuklearna fascinacija zahvatila svijet, a grad se zbog blizine testnog poligona u Nevadi smatrao središtem atomskog turizma.









Prateći video donosi snimku kasne noćne izvedbe pjesme u centru Las Vegasa, koja je kao iznenađenje nedavno organizirano na istoj lokaciji u ulici Fremont gdje su Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. prije više od 36 godina snimili kultni videospot za pjesmu „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“.