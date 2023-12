U Zagrebu snimljen jedan od tužnijih božićnih prizora: Pogledajte ove scene

Autor: I.D.

Božićna drvca koja prodavači nisu uspjeli prodati do Božića nabacana su na hrpu i ostavljena u parku na križanju Baštijanove i Ulice Dragutina Golika na Trešnjevci. Inače, kako bi završila na pravom mjestu i bila korisna i nakon božićnih blagdana, jelke se voze na kompostanu gdje se nakon određenog vremena prirodnim procesom pretvaraju u visokovrijedan i kvalitetan kompost do kojeg svi građani mogu doći.

Iako bi to tako trebalo biti, ovaj prizor u Zagrebu je zbilja žalostan, dokad će odbačena božićna drvca biti ovako bačena u parku, nije poznato. Podsjetimo, 2019. godine Zrinjevac je s odvozom borova započeo već dan nakon Tri kralja, odnosno 7. siječnja, a tadašnji direktor rekao je da njegovi djelatnici nakon blagdana češljaju kvartove u potrazi za odbačenim drvcima koja se potom što prije odvoze. Obično im treba 10 do 15 dana da ih sve skupe, no katkad taj rok zna biti i dulji.

Evo nekoliko zanimljivosti o božićnom drvcu

Inače, božićna jelka je jedan od najprepoznatljivijih simbola Božića širom svijeta. Tradicija ukrašavanja jelke ima dugu povijest i razvijala se kroz vijekove. Običaj ukrašavanja jelke potiče iz Njemačke u 16. vijeku. Prvi put je zabilježena da je Martin Luther, njemački reformator, donio jelku u svoju kuću, ukrašenu zvijezdama. Jelka je obično zelena tijekom cijele godine, čak i tijekom hladnih zimskih mjeseci. Ova karakteristika je doprinijela njenom statusu simbola vječnog života.

Tradicionalni ukrasi na jelki uključuju kugle, svijetleće lampice, vijence, zvijezde, trake, šljokice i figurice. Različite kulture i obitelji dodaju osobni pečat ukrasima koje postavljaju na svoje jelke. Najčešće vrste jelki koje se koriste kao božićno drvce su smreke, borovi i jele. Različite vrste imaju različite karakteristike iglica i oblika, što omogućava raznolikost u izboru.

Uz privatne domove, božićne jelke su često postavljene na javnim mjestima, trgovima i ustanovama širom svijeta. Velike javne jelke često postaju centar okupljanja tijekom blagdana. Jelke često ispuštaju ugodan miris, što doprinosi ugođaju. Mnogi ljudi vole miris sviježe sječenih jelki u svojim domovima tokom božićnih praznika.









S rastućom svijesti o zaštiti životne sredine, postoje alternative tradicionalnim sječenim jelkama. Jelke od recikliranih materijala postaju popularnije, jer se mogu koristiti iz godine u godinu. Božićna jelka predstavlja središnji dio mnogih božićnih tradicija i simbolizira radost, toplinu obiteljskih okupljanja i duh praznika.