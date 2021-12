U ZADRUZI ZAVLADAO POTPUNI KAOS: Kandidatkinja je ’podemonila’, izolacija se trese od urlika!

Autor: I. D.

’U kontroverznom srpskom realityju ’Zadruga’ nikad nije dosadno, a nedavno otkriće navodne nevjere izazvalo je incident koji će gledatelji teško zaboraviti. Naime, s obzirom na to da je Aleksandra Nikolić u radio-emisiji “Amnezija” otkrila kako je Filip Car s njom prevario Maju Marinković, Maja je to doživjela kao gadan udarac i bijesno se obrušila na njega.

’Slušaš što kaže? Da si bio sa njom poslije emisije “Narod pita?” Ku*vetina jedna! Ja sam tada bila kod frizera! Samo jednu reč da čujem’, bjesnila je Maja.

No Filip nije imao razumijevanja za njezin ispad.

’Ostavi me na miru, lezi i ostavi me na miru! Boli me uho za sve’, uzvratio je Filip, pokazavši da se nema namjeru ispričati za to što su joj Aleksandrine riječi povrijedile osjećaje.