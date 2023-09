U ‘Večeri za 5’ pobijedio Hrvat koji već 35 godina živi u Švicarskoj: ‘Sve sam zvao na feštu’

Autor: I.D.

Pobjedu u ovotjednoj “Večeri za 5” odnio je Božidar Hasan nakon što su se kandidati odlučili za njega, budući da su u konačnici Jelena i on bili izjednačeni s 39 bodova.

“Ostao sam bez teksta, uopće nisam očekivao pobjedu. Njih sam već pozvao na feštu kod mene idući tjedan, ne znam, hvala vam lijepa, što drugo da kažem”, sretno je poručio pobjednik Božidar.

‘Bila je pod stresom’

Domaćica Stela Pavičić iz Varaždina završila je, pak, na trećem mjestu. Priredila je ukusnu večeru za ekipu, a za nju je osvojila 34 boda. Od Božidara i Jelene dobila je sedmice, dok su joj Božena i Jerko udijelili desetke. Pripravu večere Stela je započela desertom kojeg je nazvala Sočno i voćno. Osmislila je sama desert koji sadrži, između ostalog, breskve i cimet.





Bon Appetit iduće je jelo koje je Stela pripremala, a sadržavalo je svinjetinu. Ragu od svinjetine, povrća, rajčica i začina servirala je sa tjesteninom. Kao predjelo, Stela je spravila Rapsodiju okusa. Quiche je spravila od slanine, šunke i mozzarelle. Nakon što je spravila jela, Stela se pripremila za doček gostiju i prigodni aperitiv. Ekipu je dočekala uz prigodna pića i kolačiće. Ponudila je žganicu, orahovac i šljivovicu.

“Bila je pod stresom”, komentirala je Božena. “Ima mali broj godina i drži do izgleda, zrihtala se, to prilični njezinim godinama, vizuri i stilu života”, dodala je Jelena o domaćici. “Pila sam rakiju i dobro mi je sjela”, komentirala je Božena sam aperitiv. Pohvalio je rakiju i Jerko, a onda se cijela ekipa zaputila na predjelo.

‘Pasalo mi je predjelo jer sam bila jako gladna’

Rapsodija okusa vizualno se Jeleni svidjela, no imala je i jednu kritiku. “Bilo je malo”, rekla je. “Predjelo je izgledalo super, dobro i super, svaka čast”, manje je kritičan bio Božidar. “Podloga je bila neslana, to inače nije zamjerka, no u ovom jelu se sol nije mogla dodati. Matovilac nije bio začinjen”, nije odustajala Jelena od kritike na račun domaćice.

“Pasalo mi je predjelo jer sam bila jako gladna”, zaključila je, pak, kratko Božena. Bon Appetit je idući stigao na stol – svinjski ragu izgledom je Jeleni bio svakodnevan. “Ja tako nešto radim kad nemam puno vremena pa bacim tako sve skupa”, otkrila je. “Izbor jela je za generaciju

ljudi koje je ugostila – promašen”, stroga je nastavila biti Jelena.









Nakon glavnog jela koje je podijelilo Jelenu od ostatka ekipe – barem kada je mišljenje o jelu u pitanju, uslijedio je desert Sočno i voćno.

Desert – torta od breskve svidjela se ekipi. “Izgled deserta je bio lijep, ali desert mi osobno nije bio po guštu. Očekivala sam možda zlevanku, nešto drugo”, izjavila je Jelena kritizirajući izgled Steline torte.









Nakon što se ekipa najela, Stela je priredila jedno iznenađenje – svima je udijelila poklone, a potom je ekipi i proricala iz karti. “iznenađenje me nije oduševilo”, vrlo je konkretna bila Jelena. Stela je za kraj proglasila pobjednika ovotjedne “Večere za 5”.