U tajnosti se oženio skandalozni brat Kate Middleton: Žene su padale na njegov šarm i humor, a ni on baš nije ostao imun

Autor: T.Š.

U malom selu Bornes-les-Mimosas na jugu Francuske u subotu se oženio James Middleton, brat vojvotkinje od Cambridgea, poznat po skandalima. Vjenčao se s francuskom financijskom stručnjakinjom Alizée Thevenet, za koju su kružile priče i da ju je varao.

“Jučer sam oženio ljubav svog života okružen svojom obitelji, prijateljima i nekolicinom pasa u malom selu na jugu Francuske. Riječima ne mogu opisati koliko sam sretan”, napisao je James na Instagramu u opisu fotke s Alizée, koju je zaprosio nakon svega godinu dana veze. “Znao sam da je ona ta, vrlo brzo”, rekao je britanskim medijima.

Na svadbi su bili, između ostalih, i princ William i Kate Middleton.

View this post on Instagram A post shared by James Middleton (@jmidy)

U vrijeme kad su započele kružiti glasine o romantičnoj vezi sestre Kate i princa Williama, James je poduzeo sve što je mogao da se tada udalji od medija i javnosti. “Trudio sam se probuditi rano svako jutro kako bi prvi vidio sve novine na koledžu i onda bi istrgnuo stranice na kojima bi bile priče o mojoj sestri kako to nitko ne bi vidio”, ispričao je James Daily Mailu.









Nakon vjenčanja Kate i Williama, u javnost su procurile neke kompromitirajuće fotografije Jamesa. Najprije one na kojima je James potpuno pijan izlazio iz noćnog kluba nakon proslave svog 21. rođendana, a potom i fotografije iz 2013. s djevojkom Donnom Air, britanskom TV ličnosti. Tada je to bio svojevrsni skandal jer je ona bila samohrana majka te žena koja je bila sklona skandalima.

Ove godine kružile su i glasine da James baš i nije vjeran svojoj zaručnici te da ga žene vole zbog njegova šarma i smisla za humor. “Ne može odoljeti lijepim ženama, jednostavno je jače od njega”, rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji. Naime, James je na Instagramu te često objavljuje fotografije s psićima koje uzgaja, a zbog preslatkih fotografija, obožavateljice često imaju povoda javiti mu se.

View this post on Instagram





A post shared by James Middleton (@jmidy)

“Žene vole pse i on to zna pa ponekad iskoristi priliku. Kada ih vodi u šetnju parkom, djevojke mu priđu jer znaju tko je, a on tada rado popriča s njima. Nekoliko puta je tako upoznao i djevojke s kojima se odlučio neobavezno zabavljati. Njegova zaručnica je to saznala, ali je mu je sve oprostila”, zaključio je isti izvor.