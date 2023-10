U Superstaru pjevao Mišu Kovača, žiri mu poručio: ‘Manje ga glumi, više ga pjevaj’

Autor: Barbara Grgić

Nova doza talentiranih kandidata pokazala se žiriju RTL-ova glazbenog showa ‘Superstar’ u večerašnjoj četvrtoj audicijskoj epizodi. Brojni talentirani mladi ljudi oduševili su Severinu, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Niku Turković.

Četvrto audicijsko izdanje ‘Superstara’ otvorio je umjetnik Devin Juraj.





“Smatram se renesansnim čovjekom”, otkrio je Devin koji uz glazbu i ples, obožava i modu. “Ljubav prema modi nastala je dok sam bio mali, dok sam gledao filmove, gledao sam sebe kao kadar. Ne želim biti dosadan”, izjavio je Devin. Obilježio ga je u djetinjstvu gubitak oca, nakon kojeg je, kaže, brže sazrio.

Žiriju je otpjevao hit grupe Måneskin ‘Zitti e Buoni’, a nakon toga je Filip želio čuti više. Otpjevao je i ‘Ostala si uvijek ista’ Miše Kovača, a nakon toga Miletić se oduševio. “Energija fantastična, rasturaš. Jedino me buni… Trebaš pjevati onako kako pričaš”, komentirao je. Složila se i Nika: “Manje ga glumi, više ga pjevaj jer je ljepše kad stvarno otpjevaš, ali stvarno razvaljuješ. To sve stoji. To su stvarno finese da budeš super”, komentirala je Nika.

View this post on Instagram A post shared by SUPERSTAR (@superstarcroatia)







Devinu je ekipa dala četiri DA, oduševivši žiri talentom i karizmom.

View this post on Instagram A post shared by SUPERSTAR (@superstarcroatia)