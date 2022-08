‘U STRAHOVITOJ SAM KRIZI’ Zdravko Škender priznao da prolazi kroz teško razdoblje: ‘Nitko mi ne pomaže, ne znam kako ću…’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

“Imam nastupa, ali ne onoliko koliko si priželjkujem i koliko sam zaslužio”, priznao je pjevač Zdravko Škender u intervjuu za RTL.hr te dodao da trenutno prolazi kroz ozbiljnu financijsku krizu.

71-godišnji pjevač, naime, s mirovinom i malim brojem koncerata jedva preživljava.

“U strahovitoj sam krizi. Nemam velika primanja, imam mirovinu, ali to je toliko smiješno da jedva od toga živim dok platim režije i hranu. Što se tiče nastupa, problem je hiperprodukcija, puno je glazbenika, danas se ne gleda više kvaliteta. Ne gleda se kako tko pjeva, nego se gaže dobivaju po tome tko negdje ima vezu”, iskreno je priznao pjevač.





“Trenutačno mi nitko ne pomaže, ne znam kako ću izaći iz financijske krize. Tijekom karijere nisam stekao neka velika bogatstva nažalost jer sam sve uložio u obitelj, njihovo odrastanje…”, dodaje Škender u intervjuu za RTL.hr.

‘Ne želim još umrijeti’

“Ponekad se pitam odakle mi ta snaga i volja, ali to je glazba, to je moj svijet, to sam ja. Volio bih da mi ljudi daju priliku jer sam ipak glazbom proputovao svijet. Žalosno je da u domovini nemam kruha. Bilo bi mi drago da se to promijeni”, izjavio je Škender.

Ipak, glazba je njegov poziv i ne želi pomišljati na druge opcije. “Kada bih stao pjevati, stao bi moj život. To je moj svijet, energija, daje mi snagu da izdržim sve tragedije koje sam imao u životu. Od majke, brata, sina, dalje da i ne govorim. To je jedina energija koju crpim. Ne želim još umrijeti. Život je lijep. Želim ga živjeti i dalje punim plućima”, hrabro će šibenski pjevač.