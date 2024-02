U srpskoj inačici Braka na prvu došlo do neugodnjaka: Voditeljica posegnula za šlicem mladenca

Fanove showa ‘Brak na prvu‘, koju su se pobunili jer nove epizode mogu gledati samo ponedjeljkom i utorkom, mogla bi razveseliti informacija da postoji i srpska inačica naziva ‘Brak na neviđeno‘, kojeg vodi Milica Kon.

Da je riječ i o drugačijem pristupu kandidatima nego li u hrvatskoj inačici, dovoljno govori i nedavna epizoda u kojoj je voditeljica priuštila neugodnost jednom od kandidata showa, budućeg ‘mladenca’.

Naime, on je u jednom trenutku otišao odjenuti odijelo za vjenčanje, a kad se vratio da ga svi vide, voditeljici je jedan detalj odmah upao u oko. Kon ga je pred kamerama počela ispipavati te je odlučila uzeti stvar u svoje ruke.

Neugodna situacija pred kamerama

“Fantastično! Ne znam jesi li ovo namjerno ostavio da bih te ja zakopčala ili kako voliš?” upitala ga je Milica te mu zakopčala šlic, a on joj je vidno zbunjen odgovorio: “Zanimljivo je kad voditeljica odradi još neke stvari.”

“Što bi rekao jedan političar, volim kad mi se sagnete”, dobacila je kroz smješak i nastavila ga pripremati, a u jednom je trenutku zaključila da Snimka trenutka kad mu Milica zakopčava šlic počela se dijeliti društvenim mrežama i brzo postala viralna.

Inače, Milica Kon je već 12 godina u braku sa suprugom Markom koji ju podržava u svemu. “Vjerovali ili ne, mene suprug podržava u djevojačkom životu! Kaže mi: ‘Kad ćeš ti izaći s prijateljicama malo?‘ Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću poslije biti dobra i poslušna”, ispričala je jednom prilikom, prenosi Kurir.









“On meni daje tu slobodu… Sve nam financira, a ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže: ‘Ja ću vam sve završiti, rezervirati‘, pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osjećam kao djevojka”, dodala je.