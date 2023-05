‘U SNU ME POSJETIO BOSONOGI SVETAC!’ Jovana u neviđenom izdanju: ‘Poslao me u svijet!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prije nekoliko dana, srpska voditeljica Jovana Jeremić zgrozila je javnost kada je pred malim ekranima iznijela mišljenje o povezanosti masakra počinjenog od strane maloljetnog djeteta u Beogradu i kontroverznog reality showa Zadruga.

“Tvrdim i stojim iza toga svojim imenom i prezimenom da ovo dijete, nažalost, uopće nije gledalo televiziju. Kamo sreće da je gledao Zadrugu, vidio bi da na prvi trag nasilja koje se dogodi, naš veliki šef djeluje tako da ekstremno kažnjava nasilnike. Neki su kandidati bili i diskvalificirani”, izjavila je Jovana. Njena izjava naišla je na veliku osudu javnosti, no to nije jedina neobična izjava ove voditeljice.



Naime, voditeljica je u petak posjetila manastir Nikolje u blizini Čačka povodom velikog pravoslavnog praznika, slave Svetog Vasilija Ostroškog, gdje je razgovarala s ocem Davidom. Detalje susreta i razgovora podijelila je na društvenoj mreži Instagram, a mnogima je pažnju privukla i prije tri dana kada je pozirala u neočekivanom izdanju: “Sloboda je najviša ljudska vrijednost. Sloboda u svim segmentima opasana autocenzurom duše dobrog čovjeka.”

Voditeljica inače na svom profilu često dijeli fotografije i snimke u izazovnim kombinacijama, nerijetko izazovnim plesom i pozama ravno iz studija u kojemu snima emisiju.







“Dvanaesti svibanj, moj drugi rođendan. Dan mog sveca Svetog Vasilija Ostroškog. Sudbina je namjestila da večer pred mog sveca Čudotvorca provedem baš u manastiru s ocem Davidom. Pričali smo četiri sata. Bili i na večernjoj službi. Toliko je mojoj duši godilo. Moj mir nema ceijnu. Oči ovog čovjeka, plave kao nebo, njegova dobrota, mudrost i pronicljivost, energija kojom zrači je napojila moju dušu. Svo vrijeme me gledao, stalno je ponavljao: “Jovana Jeremić, širi ljubav Boga, a oni koji se smiju… Sve su to nevjernici koji ne razumiju. Praštaj.” Blagoslivljao me i poslao u svijet. Kada sam izašla iz prostorije, oči plave poput neba najdubljeg, pratile su me, nasmijano! Moja duša je spremna. Za nov početak”, istaknula je voditeljica.

Podsjetimo, Jovana je ranije govorila o svom neobičnom iskustvu kada je tvrdila da ju je u snu posjetio upravo Sveti Vasilije Ostroški. Tada je otkrila i kako je nastao hashtag ‘mala koja čini čuda’.

“Sanjala sam Svetog Vasilija Ostroškog koji mi se nekoliko puta javljao u san i koji mi je negdje nagovještavao događaje koji će mi se dogoditi u životu. I jedan od snova je bio san kada sam ja osjetila jednu toplinu iza leđa. Ispred mene je bio svećenik i ja sam se okrenula da vidim što je to. I vidjela sam odoru crvenu s zlatnim i osjetila sam toplinu. I svećenik je tad rekao: “Ne boj se, kćeri, nemoj se ičeg bojati”, ja sam tad bila pod nekim i pritiscima i tako – imala sam velike borbe i unutrašnje i vanjske, i svećenik je rekao: “Nemoj se boriti, Sveti Vasilije ti čuva leđa!” I ja sam pitala: “Sveti Vasilije?”, kaže: “Da, to je svetac koji čini čuda, to je bosonogi svetac koji čini da čuda postanu moguća”. Ja sam ustala sutradan i rekla: “Da, moj hashtag će biti “mala koja čini čuda’ “, otkrila je svojevremeno