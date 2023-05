U SAMOM SREDIŠTU ZAGREBA: Zaljubljenici u modu uživali na pikniku, Matija Vuica zaplesala među konjima, poznati letili balonom!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Jedno potpuno drukčije druženje organizirao je fashion brend Guess. Za odabrano društvo, na zagrebačkom Hipodromu je organiziran piknik uz podizanje balonom te jahanje konja, a moramo priznati da smo i sami uživali biti dio ovakvog događaja.

Gosti su već na samom dolasku mogli uživati u zelenoj oazi, kušajući delicije te posebno za uzvanike osmišljen A most unusual Guess What koktel. No bila je to tek uvertira!

Tina Walme, Ivana Mišković, Drago Pezić, Anthony Vilanca – Crni Ante, Petra Kraljev, Antea – Tia Lia, Tara Thaller i Paula Jeričević su u maniri Guessovih modela iz kampanje prošetali u lepršavim kreacijama te najavili razigrano modno ljeto.





U savršenu kulisu su se odlično uklopile i jahačice s konjima koje su gosti mogli fotografirati te i zajahati uz stručni nadzor. Posebno se oduševila Matija Vuica koja je u jednom trenutku i zaplesala.

Za opuštenu atmosferu se, uz glazbene ritmove, pobrinula voditeljica Renata Sopek koja je najavom za podizanje balona na vrući zrak oduševila goste.

Romantični zalazak sunca začinio je let A most unusual balonom kojem nisu mogli odoljeti ni Zsa Zsa, Antonija Stupar Jurkin, Ivan Milić te su se složili da je to bilo uistinu posebno iskustvo.

Marketing menager za hrvatsko tržište Tina Čima i sama se osvrnula na događanje: ”Duh Guess brenda je u potpunosti dočaran ovim druženjem, kao i raskošnim outfitima influencera. S jedne strane Guess simbolizira opuštenost, a također i senzualnost, posebnost i ženstvenu razigranost, dok je casual muškarac uvijek in”.

Mnoštvo odlično raspoloženih uzvanika satima se opuštalo u ugodnoj atmosferi, fotografiralo i snimalo za uspomenu.