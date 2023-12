U Rovinju okrunjena Kraljica Hrvatske: Laskavu titulu ponijela lijepa Siščanka

Autor: Dnevno.hr/F. P.

U Rovinju je u utorak sve bilo u znaku izbora ljepote. Naime, u hotelu Lone održao se izbor Kraljice Hrvatske 2023. za Kraljicu Svijeta. Laskavu titulu je u konačnici ponijela Vita Sever iz Siska, a titula Prve princeze pripala je Mihaeli Tekić iz Slavonskog Broda, koja će u slučaju odsutstva Kraljice preuzeti njene obaveze.

Za drugu princezu izabrana je Vlatka Pačarić iz Slatine, koja je ujedno ponijela i titulu kraljice elegancije. Paula Kiba i Nika Ban, obje iz Pule, redom su ponijele lentu Kraljice osobnosti te Kraljice fotogeničnosti. Rovinjanka Martina Jurišić postala je Kraljicom medija, Đakovčanka Laura Aleksa proglašena je kraljicom šarma, a Zagrepčanka Lea Lippe postala je Kraljicom simpatičnosti.

Prošetale u vjenčanicama i večernjim haljinama

Lijepe natjecateljice su se u borbi za konačnu titulu publici predstavile u nekoliko izdanja. Između ostaloga su pozornicom u rovinjskom hotelu prošetale u raskošnim vjenčanicama, kao i elegantnim večernjim toaletama.

Jučerašnja manifestacija održala se pod vodstvom Zlate Mück Sušec i Maria Sedmaka, kojima se pridružila i Diane McInerney na engleskom jeziku. Za zabavni dio programa bili su zaduženi Goran Karan, grupa Učiteljice, te plesni sastav Megablast.

Podsjetimo, Kraljica Hrvatske najstariji je izbor ljepote u našoj zemlji. Njegovoj prepoznatljivosti u prilog ide i činjenica da je vinarija Iločki podrumi svoje vino i pjenušac okrunila istoimenim nazivom, kako bi manifestaciji odala počast.









Organizatori izbora ranije ove godine obznanili su kako su po prvi put postali vlasnici izbora Kraljica svijeta (Queen of the World). To je za Lijepu Našu iznimno veliko priznanje, a organizatori su čak dali naslutiti kako bi se taj izbor ove godine mogao održati upravo kod nas.