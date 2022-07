U POŽEGI ROĐENA BEBA SA ZUBIĆEM: ‘Sestre su vjerojatno mislile da nisam normalna’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Prije otprilike dva mjeseca u rodilištu Opće županijske bolnice u Požegi rođen je dječak kojeg će osoblje rodilišta posebno pamtiti. Naime, dječak je rođen s jednim sitnim zubićem na donjoj čeljusti.

Dječakova mama je za SB Online komentirala da su je sestre u bolnici čudno gledale kad im je rekla da njeno dijete ima zub.

“Eto, kad sam u bolnici rekla da beba ima zub, sestre mi skoro nisu vjerovale dok doktorica nije potvrdila. Vjerojatno su mislile da nisam normalna kao što većina ljudi misli kad kažem da moj sin star nepuna dva mjeseca već ima jedan zub s kojim se rodio”, izjavila je i pokazala fotografiju malenog dječaka i njegovog zubića.





Njena trudnoća je, kako kaže, bila uredna, a dogodila se nakon 11 godina pokušavanja.

Pojava natalnih zubi vrlo je rijetka. Prisutna je na oko jedno na svaki 2 000 porođaja te nije poznato zašto dolazi do nje.









Natalni zubi se najčešće razvijaju na donjim desnima, gdje će se pojaviti centralni sjekutić. Imaju slab korijen. Vezani su za desni mekim tkivom i često su klimavi.

Maleni zubić uklanja se jedino ako predstavlja opasnost ili poteškoću pri hranjenju i to u nekim bolnicama odmah pri rođenju. Ukoliko se procijeni da bebin natalni zubić ne predstavlja prijetnju, ostat će tamo do izrastanja trajnog zuba. Ističe se i kako zub zna promijeniti boju od žute do smeđe.

Inače, uobičajeno je da djeca u dobi od šest mjeseci počnu dobivati svoje prve zubiće, što predstavlja posebno veselje roditeljima.