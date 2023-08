U obračunu s kupačima skinuo gaće i poručio da je branitelj: ‘Laž na kilometar, nije pravi’

Autor: I.D.

Kao i mnogi drugi stanovnici otoka, mještani otoka Molata se svakog ljeta suočavaju s problemima uzrokovanim nepažljivim, neiskusnim i nepristojnim nautičarima.

Ovog vikenda, konkretno u subotu, došlo je do incidenta u uvali Jazi, piše Morski.hr. Inače, to je mjesno kupalište koje je pravilno označeno plutačama (poznatim kao “krunicom”), postavljenim najviše 100 metara od obale u skladu s Pravilnikom o sigurnosti na uređenim kupalištima.

Drama nasred mora

“Ovi posjetitelji ipak su nadišli sve dosadašnje kad je upravitelj brodice nakon svađe s mještanima skinuo gaće i pokazao guzicu kao posljednji argument svog pravednog ulaska s gliserom među kupače”, rekla je svjedokinja.





“Kupači koji su se zatekli pred pramcem brodice negodovali su i upozorili kako ‘krunica’ postoji da bi se spriječio ulazak u kupalište i ne daj Bože veće nesreće.

To je kod vlasnika brodice izazvalo burnu reakciju pa su kupačima uzvratili rečenicama poput: ‘Ma da to je vaš otok, zato vam i tako izgleda, drugi put nam pokažite iskaznice da ste vlasnici otoka, pa pazili smo na djecu, a na kraju je eskaliralo pozivanjem na braniteljski status, jer on se je borio i sad ima to, a slanje u materinstvo je već uobičajena ikonografija”, otkrila je.

“I nisu oni bili jedini u subotu koji su tako bezobzirno ušli u valu među djecu i kupače… Priča o nesavjesnim i neukim nautičarima traje godinama.

Objašnjavanja, uvjeravanja, a ponekad i incidenata je bilo svakojakih, pa je Mjesni odbor odlučio uložiti u dugačku krunicu kako bi zaštitio kupače. Spomenimo i kako s druge strane otoka postoji luka s organiziranim prihvatom nautičara i vezovima za sve koji žele doći ili razgledati otok”, pojasnila je ova otočanka.









‘Da je pravi branitelj bi rekao za šta se borio’

Nakon što je ova drama završila na društvenim mrežama, mnogi su prokomentirali ovaj slučaj s našeg otoka.

“Imam branitelja u obitelji i nikad nisam čuo da se ijedan od njih pozvao na to. Kladio bih se da je taj proveo rat u opijanju i kartanju”, “Da je pravi branitelj bi rekao za šta se borio. Laž na kilometar”, “Zašto se takvi moraju svaki put pos*ati na poštene branitelje? Pa dokle više?”, komentirali su neki na Redditu.

Dok su ostali pričali o drugoj, važnoj temi: “Jesam li ja jedina kojoj nije normalno da se kupačima daje minimalan dio mora za kupanje, u korist ovakvih i druge bagre koja ima novca za iznajmiti brod?”, “Ne možeš ni plivati malo dalje kako bog zapovijeda bez da te netko očeše propelerom.”