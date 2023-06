U nastavku hit serije glavni negativac je Hrvat koji mrtvacima pušta Mišu Kovača

Na AMC-ju je proteklog vikenda krenuo novi nastavak popularne serije ‘Walking Dead’ pod nazivom ‘Dead City’ (Mrtvi grad).

U ovom nastavku Maggie i Negan, iz originalne televizijske serije, putuju u postapokaliptični Manhattan odsječen od kopna u potrazi za Maggienim otetim sinom – Hershelom.





Grad koji se raspada pun je mrtvih i stanovnika koji su od New Yorka napravili svoj svijet pun anarhije, opasnosti i terora. No, ono što je najzanimljivije je da je sina oteo lik pod nadimkom The Croat (Hrvat). Glumi ga dobro nam poznati Željko Ivanek, slovenski glumac hrvatskog podrijetla.

U prvoj epizodi Hrvat pokazuje kako bi mogao postati jedan od najgorih negativaca u cijeloj franšizi, a Amerikancima je valjda posebno zlokobno kada ga čuju da priča hrvatski. Tako na kraju epizode kada ubije čovjeka čujemo ga kako nonšalantno na hrvatskom kaže: “Kakva šteta”.

No, najbolji dio je kada se na Manhattanu pojavi kamion s kojeg trešti glazba koja privlači mrtvace. Što svira? Ni manje ni više nego Mišo Kovač i stihovi evergreena “Proplakat će zora“.

Tim povodom, napravili smo i ovu ilustraciju ‘zombie’ Mate Mišu Kovača.

Podsjetimo, glumac Željko Ivanek rođen je u Ljubljani 1957., a njegova je obitelj emigrirala u SAD kad su mu bile samo tri godine. U Americi je završio osnovnu i srednju školu, a zatim i diplomirao na prestižnom Yaleu te završio londonsku Akademiju za glazbene i dramske umjetnosti.









Nakon diplome Ivanek je godinama gradio karijeru u kazalištu, no ipak je najpoznatiji po brojnim sporednim ulogama. Na Facebooku čak postoji i grupa duhovitog imena “Željko Ivanek najdraži policajac, agent, odvjetnik, čuvar zatvora i terorist“. I doista, Ivanek se dobro snašao u svim tim ulogama te vrlo brzo postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica.