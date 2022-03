U GAĆAMA I GRUDNJAKU ‘ISPALILA’ IZJAVU TJEDNA: Trudna Rihanna u vrućem izdanju ‘poklopila’ provokatora na crvenom tepihu!

“U trudnoći nosim stvari za koje prije možda nisam imala samopouzdanja”, rekla je nedavno 30-godišnja Rihanna, a svoju novu modnu hrabrost još je jednom potvrdila na pariškom Tjednu mode, pojavivši se na reviji slavne modne kuće Dior u donjem rublju.

Provokativnu modnu kombinaciju ‘zaokružila’ je prozirnom haljinom i crnom jaknom te visokim lakiranim čizmama.

Na crvenom tepihu uoči revije nastao je i viralni video koji još jednom pokazuje opušteni karakter popularne pjevačice. Rihanna je prolazila pored horde obožavatelja s uperenim mobitelima. U jednom se trenutku, naime, začuje glas koji Rihanni govori: “Kasniš”. Ona, pak, odgovara: “No shit (nemoj srati/ma nemoj mi reći)”.

Rihanna reacts to someone telling her she’s “late” to the Dior womenswear show:

“No sh*t” pic.twitter.com/YVj89zHDo1

— Pop Crave (@PopCrave) March 1, 2022