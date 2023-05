‘U DVIJE GODINE MOŽDA SMO PET PUTA SPAVALI’ Hrvatica traži pomoć, dečko izbjegava odnos: ‘Počnem skidati gaće, a on vraća nazad’

Na društvenoj mreži, u javnog grupi ”Mamine tajne anonimne i javne” osvanula je objava Hrvatice koja je zatražila savjet oko delikatnog pitanja vezanog sa svog dečka i odnos s njim.

Kako je opisala u podužoj poruci, njen 38-godišnji dečko s kojim je dvije godine u vezi izbjegava s njom imati spolni odnos, što njoj jako smeta.

“Imao je samo jednu vezu, trajala je 16 godina i nisu imali odnose”

“Dečko i ja smo dvije godine u vezi. Od toga preko šest godina prijatelji. Zaista se znamo, samo nisam znala jednu stvar. Intimni odnosi. U tih dvije godine možda smo četiri, pet puta spavali. Ove godine još nismo! I to mi stvarno utječe na psihu. Do te mjere da sam izgubila interes za seks općenito. Ne mogu se napalit. No, nije to problem. Problem je moj dečko jer ne znam što se događa. Razgovarali smo. Kaže da bi on ali radimo, umorni smo, pa zaspimo brzo. S druge strane sve je super dok ne dođe do toga da on sad to treba napraviti. Nema problema s potencijom. Recimo ima situacija gdje počne sve super i ja mu počnem skidat gaće, a on vraća nazad i govori: Hej što radiš. Odmah me to ohladi i sve staje. Ili ja nešto radim po kuhinji, on dođe iza mene, napali me i ode. Uvijek kad se treba “to” napraviti, tu sve staje. Zašto? Nije mi jasno? Je li netko od vas doživio slično? Naime, dečko ima 38 godina i imao je samo jednu vezu prije mene koja je trajala 16 godina. Također je rekao da nisu imali odnose. Ne znam što ga koči, di je problem. Kaže on da nije takav tip da mu seks nije bitan. Znam da me ne vara jer nije takav, poznajemo se previše, baš zato što je čudan me i privlači, nije običan tip. I ne razumijem kakve on blokade ima. Čak i kad se lijepo obučem on meni kaže kaj si gola razgovarali smo i o djeci. Htio bi on djecu ali samo ne znam možda stvarno misli da ih rode nose”, napisala je nesretna žena.





Nije dugo trebala čekati na reakcije. Naime, nanizalo ih se više od 260, a mnogi su posumnjali da je njen dečko homoseksualac.

“Svaka cura ima bar jednog best frenda…gay frenda…pa tako i ti…”, “Možda ima neki problem, strah, traume iz djetinjstva . Možda mu je potrebna psihološka pomoć, a ni sam ne želi priznati”, “Postoje i aseksualni ljudi. Ne možemo znati što je u pitanju, ali ako želite išta smisleno postići trebalo bi potražiti pomoć tipa psiholog, terapeut bračni i slično. Najveći problem, čini mi se, je to što je ovo samo tvoj problem, tvoj partner ne vidi to kao problem i onda nema nikakav razlog išta mijenjati”, samo su neki od komentara.

Ženi su mnogi savjetovali da pokuša razgovarati s dečkom i da, po potrebi, potraže pomoć stručne osobe, a neki su ustvrdili da njenog dečka ne treba osuđivati zbog njegovog ponašanja, kao i da bi možda trebao provjeriti hormone.

Zašto muškarci ne žele seks?

Prema istraživanju koje je provedeno za knjigu: “Why Men Stop Having Sex: Men, The Phenomenon of Sexless Relationships, and What You Can Do About It”, (“Zašto su muškarci prestali voditi ljubav: Muškarci, fenomen veza bez seksa, i što možeš poduzeti”), Boba Berkowitza i Susan Yager – Berkowitz navedeni su i najčešći razlozi zbog kojih je muškarcima smanjen libido.

Kao razlog 34 posto muškaraca navelo je depresiju, erektilnu disfunkciju njih 30 posto, preranu ejakulaciju njih 16 posto, odgođenu ili potpunu nemogućnost ejakulacije 15 posto, lijekove njih 21 posto, a samo jedan posto muškaraca kao razlog je navelo svoju homoseksualnost. Osim ovih, šest posto muškaraca navelo je kao razlog pretjeranu zaposlenost, prenosi missZdrava.

Tri posto muškaraca je izjavilo da jednostavno nisu zainteresirani da uopće započnu seks, dok je njih 25 posto izjavilo da nisu zainteresirani za seksualni odnos s drugom osobom i da radije masturbiraju.









Nezainteresiranost u eksperimentiranju, ne uživanje u odnosu, ljutnja, dosada, manjak seksualne privlačnosti ili ljubavnice, još su neki od razloga zbog kojih su muškarci naveli da izbjegavaju seks s partnericom. Najviše je bilo onih koji su manjak eksperimentiranja naveli kao razlog, dok ih je najmanje kao razlog navelo ljubavnicu.

Prema spomenutoj knjizi, muškarci žele seks i zato s njima treba razgovarati i aktivno slušati u čemu je njihov problem. Dodaje se kako bi partneri trebali međusobno razgovarati i reći si otvoreno što žele, a što ne žele, savjetuje se da vrate romantiku u vezi, probude senszualnost, zavode ili nauče nove seksualne tehnike.

Ipak, istraživači koji su radili na knjizi nisu uzeli izloženost seksualnom zlostavljanu i vjeru kao razlog mogućih poteškoća u krevetu.