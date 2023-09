U mjesec dana zaradi kao većina Hrvata godišnje: ‘U ovom poslu vrti se ogroman novac’

Autor: Z.S.

Bivša Playboyeva zečica, Char Borley (40), otkrila je kako ima novoj posao, na kojem masno zarađuje. Naime, sada radi kao “profesionalna djevojka” i navodi da mjesečno zarađuje 50.000 funti tako što glumi djevojku muškarcima i to online. Unajmljuju je na dan, tjedan ili čak mjesec dana da bude njihova lažna polovica.

Char, 40 godina, naziva to “Ljubavno iskustvo djevojke” i nudi brojne pakete usluga usamljenim i bogatim muškarcima, pri čemu najskuplji paket košta 1000 funti tjedno za dnevne telefonske pozive, video interakcije i provokativne fotografije i ostalo.

Ne zna ni koliko je zaradila

“Vrti se ogroman novac. Nemam pojma koliko sam ukupno zaradila”, objasnila je.





“Zovem to ‘Ljubavno iskustvom djevojke’. Muškarci plaćaju da im budem partnerica na dan, tjedan ili mjesec, i sve je online. Mogu mi slati poruke kad god žele na moj privatni broj i imaju pristup meni 24/7. Većina ih samo želi razgovarati o tome kako im prolazi dan ili želi virtualno društvo”, kazala je za Mirror.

U oporuku je stavio

Iako većina klijenata djeluje bezopasno, postoje i oni koji stvari dovode do krajnosti, te je ispričala da ju je jedan obožavatelj čak stavio u oporuku.

View this post on Instagram





A post shared by Char Borley 👑 💋 (@char.borley)

“Potrošio je preko 30.000 funti na mene ovog mjeseca, a sve je počelo s time da je kupio moj privatni broj”, rekla je Char.









Vojska obožavatelja i na Instagramu

“Nakon što smo neko vrijeme razgovarali i upoznali se, brzo sam postala njegova ovisnost i sada sam u njegovoj oporuci. Većina njih na kraju postane pomalo ovisna, apsolutno im se to sviđa”, rekla 40-godišnja majka, koja također radi kao osobni trener i kaže da to naplaćuje do 2.000 funti po satu za trening.

“Imala sam jednog tipa koji se želio natjecati u bodybuildingu i sve što je želio bila je pomoć s prehranom i tijelom. Obično ga savjetujem i dajem mu savjete, ali sve je u tome da znam što svaka osoba traži. Jedan tip želio je samo da mu opišem svoj ‘savršeni’ sendvič za ručak, sitnice koje najviše znače”, rekla je.

Char, koja ima pola milijuna pratitelja na Instagramu, priznala je da njena 22-godišnja kći daje konačno odobrenje za provokativne slike. A iako je posao djevojke unosan, izazvao je neke probleme u Charinom ljubavnom životu. Naime, njezine stvarne intimne veze su rijetke.

Ne traži ljubav

“Ne pričam odmah muškarcima o svojoj karijeri, ali svi koji me obično upoznaju znaju što radim, što može biti teško jer uživaju u fantaziji više nego u meni kao osobi. Imam previše ‘beba’ sada, pa ne tražim ljubav i mislim da bi postali ljubomorni da to napravim. S jednim sam od mojih obožavatelja od 2001. i on se naziva mojim ‘online mužem’, što je dovoljno za sada”, otkrila je.

Ne podržavaju je svi

Zbog svoje popularnosti na mreži, Char teško može izlaziti bez da je ne prepoznaju, pogotovo u svom rodnom gradu, i nisu je svi podržali u karijeri.

“Svaki put kad dođem kući, i u gradu u kojem trenutno živim, misle da je to nevjerojatno – ali industrija se puno promijenila tijekom proteklih deset godina”, rekla je.

Osuđivali je

“Bilo je vrlo nepoželjno kada sam počela i osuđivali su me i puno zlostavljali, zbog čega sam se sramila. Obično su mi govorili: ‘Nemaš dostojanstva’ ili ‘Poštuj se’. U vrijeme kad sam počela, doživjela sam intenzivno osuđivanje i u jednom trenutku bila sam tako nesigurna da sam gotovo prestala raditi to u potpunosti”, otkrila je.

“No s obzirom na sve što sam postigla, sada sam jako ponosna i nije me briga što bilo tko drugi misli. Dobivala sam pritužbe od susjede koja me vidjela kako se slikam u vrtu. Zapravo nije joj se svidjelo jer me gledao njezin suprug. Sada nemam susjede upravo iz tog razloga”, završila je.