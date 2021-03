U BUŽANOVOJ OSVANULA PJESMA O BANDIĆU: ‘Ranom zorom vrpce bi rezao’

Autor: Tea Šojat

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić živio je neumorno do zadnjeg daha, onako kako je uvijek i govorio da će živeti. Penziju nije dočekao.

Preminuo je 28. veljače u ranojutarnjim satima, nakon što je dan proveo u društvu prijateljia i liječnika koji su ga u utorak 02. ožujka trebali operiati u zagrebačkoj bolnici Svetu Duh.

Pripremo im je Milan fileke kako im je obećao, koje je i sam jako volio, a dva dana prije bio je u društvu Lepe Brene na večeri u jednom restoranu, kako je potvrdila sama Lepa Brena. Nažaslot, lijepo nedjeljno druženje prekinuto je naglo kad je Milanu pozlilo, zbog čega se srušio, a usprkos brzoj reakciji prijatelja liječnika, preminuo je u bolnici.

Reakcije na njegovu smrt su razne – neki se vesele, ne pokazujući niti trunku samilosti prema čovjeku koji je preminuo, dok mnogi tuguju prisjećajući se, poput Tereze Kesovije, koliko im je za života pomogao.

Jedan od onih kojima je zagrebački gradonačelnik silno prirastao srcu bio je i Franjo Mazal koji je na ulaznim vratima zgrade u Bužanovoj ulici u kojoj je živio Bandić ostavio dirljivu pjesmu.









Pjesmu pod naslovom “Veliki Milan” prenosimo u cijelosti:

“Po nekome ime Milan je dobio

U zemlji kamena on se rodio

Od malena radu se dao

Samo radom dobre navike stekao

Raditi i raditi samo je želio

Dobrim radom život ga vodio

Želja prava u Zagreb ga vodila

Brzo mu se želja ispunila

Volio je život, volio je ljude

Činio je da drugima dobro bude

Samom vrhu on je težio

Prvim u gradu biti on je želio

Više puta to je ostvario

Pa više nije ni brojio

Drugima je sebe darivao

Mnogo toga sagraditi je dao

Škole mnoge, vrtiće i stanove

Za čim je grad imao potrebe

Ranom zorom vrpce bi rezao

Sve to svom bi gradu poklanjao

Zbog ljudi što ih je volio

Na sebe nije puno mislio

Zbog ljubavi sve to je činio

Ljubav koju je darivao gradu

Davala mu je uvijek novu nadu

Nije bio orač, da bi se okretao

Samo je uporno naprijed išao

Iz tunela uvijek svjetlo bi vidio

Uporan u svemu je bio

Tako je Milan volio svoj grad

Neki su osude njemu dali

Neki do neba ga dizali

On je bio u zlatnoj sredini

Kao grad obasjan na mjesečini

Ranom zorom on je ustajao

Ranom zorom sve je obavljao

Mnoga djela što je učinio

Malo zahvala za to je dobio

Bar da vrijeme može malo stati

Da mu ono može zahvalu dati

Kada vrijeme prođe tada

Recimo mu hvala za vođenje grada”