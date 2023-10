U ‘Bosanskom loncu’ glumi ženu Faruka Fazilinovića, a sjećate li je se iz ‘Larina izbora?’

Autor: Barbara Grgić

Sinoć je u Kaptol Boutique Cinema premijerno prikazan film ”Bosanski lonac”, scenarista i redatelja Pave Marinkovića.

Film je svoju svjetsku premijeru imao pred rasprodanim gledalištem na ovogodišnjem Sarajevskom filmskom festivalu, u prestižnoj sekciji „Open Air“, a glavnu ulogu odigrao je poznati bosansko-hercegovački glumac Senad Bašić, široj javnosti poznat po ulozi Faruka Fazlinovića u seriji “Lud, zbunjen, normalan”.





Bašić glumi Faruka Šegu, neuspješnog bosanskog pisca kojem prijeti deportacija iz Austrije ako ne dokaže da je pridonio austrijskom kulturnom životu. Posljednja mu je prilika kazališna grupa koja može postaviti na scenu njegovu mladenačku dramu. Farukov nevoljki povratak u kazalište natjerat će ga da shvati što je uistinu važno u životu.

“Sretan sam što sam večeras tu i što nakon zagrebačke premijere film Bosanski lonac Pave Marinkovića kreće u distribuciju po hrvatskim gradovima. U istom periodu je i distribucija u BiH i uvjeren sam da će publika biti zadovoljna. Ovim putem pozdravljam publiku, ali i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u stvaranju ovog filma.” rekao je glavni glumac.

Bašićevu suprugu tumači glumica Bruna Bebić

Osim Senada Bašića, u Bosanskom loncu glume Bruna Bebić kao Farukova partnerica, Goran Grgić kao Farukov prijatelj i vlasnik restorana, Admir Glamočak je domar kazališta, a Brigit Stöger je glumica i producentica koja vodi kazalište zajedno sa svojim zaručnikom i pomalo ludim redateljem kojeg glumi Andreas Kiendl. U ostalim ulogama su dobitnik nagrade za najboljeg europskog glumca Zlatko Burić, te Igor Kovač, Dejan Aćimović, Julia Franz Richter, Dražen Kühn, Aleksandar Petrović, Wolfram Berger i mnogi drugi.

Zbog uloge se preselila iz rodnog Splita

Inače, šira javnost Brunu pamti ulozi mudre i plahe Blanke u seriji “Larin izbor”. Zbog te se uloge svojevremeno preselila u Zagreb.









“Gode mi komentari ljudi, znaju biti i malo netaktični, no ne smeta mi to, nego me veseli. Kažu mi da u prirodi izgledam puno bolje i mlađe nego na televiziji i da me vole jer sam dobra i poštena u seriji. A Frane i ja se poznajemo još od studentskih dana. Radili smo puno puta zajedno u kazalištu, tako da si jako pašemo u ovim ulogama. Lako je bilo stvoriti tu sponu koja privlači gledatelje. Najžešće su prodavačice na splitskom pazaru, sve bi one htjele znati što će se dogoditi s Blankom i Tončijem”, kroz smijeh će Bruna koja je ulogu u “Larinu izboru” prihvatila najviše zbog jednog razloga. Htjela je malu promjenu u svom životu, priuštiti sebi nešto što dosad nije. I u tome je uspjela.

“Ovo je za mene izazov i avantura. Čovjek s godinama ruši predrasude. Tako sam i ja postala opuštenija, moji stavovi više nisu tako kruti kao prije, manje sam kritična prema sebi i drugima. Cijenim svaku vrstu glumačkog posla. Zrelost me učinila mudrijom, sad mislim da je život puno više od principa kojima sam se godinama utjecala. Drugačije promatram svijet oko sebe. Zasad mi se događaju samo ugodna iznenađenja”, priznala je tada.