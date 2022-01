U 95. godini preminuo oskarovac Sidney Poitier

Autor: Dnevno

Sidney Poitier, čiji je revolucionarni glumački rad 1950-ih i 60-ih otvorio put generacijama afroameričkih filmskih zvijezda, preminuo je u 94. godini. Uzrok smrti nije poznat, a vijest je potvrdio Fred Mitchell, ministar vanjskih poslova. Publika ga prvenstveno pamti po ulozi u filmu “Porgy and Bess”.

Bio je prvi bahamski i prvi afroamerički dobitnik Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu u filmskom ostvarenju “Ljiljani u polju”.

Osim po glumačkim ostvarenjima poznat je i kao uspješan redatelj te je režirao niz filmova, među kojima su: “A Piece of the Action”, “Uptown Saturday Night” i “Let’s Do It Again” sa Billom Cosbyjem, “Stir Crazy” sa Richardom Pryorom i Gene Wilderom i “Ghost Dad” također s Cosbyjem.

Bivši američki predsjednik Barack Obama 2009. godine mu je dodijelio najvišu počasnu američku civilnu nagradu – Predsjedničku medalju slobode. Dva puta se ženio i od 1950. do 1965. godine bio je u braku s Juanitom Hardy s kojom je dobio četvero djece, a od 1976. godine bio je u braku s Joannom Shimkus s kojom ima dvoje djece.