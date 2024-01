U 62. godini preminuo bubnjar legendarnih Scorpionsa: ‘Naš brat od druge majke’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Svjetska glazbena scena pretrpjela je još jedan neočekivan gubitak. U 62. godini života preminuo je James Kottak, najdugovječniji bubnjar rock sastava Scorpions. Tužne vijesti potvrdila je njegova kći za TMZ, otkrivši kako je preminuo u svojem domu u Kentuckyju, a uzrok smrti još nije poznat.

“Veoma tužne vijesti… naš dragi prijatelj i bubnjar od 20 godina James Kottak preminuo je u dobi od 61 godine. James je bio divno ljudsko biće, sjajan glazbenik i predan obiteljski čovjek… Bio je naš brat od druge majke i uistinu će nam nedostajati. Rock’n’roll zauvijek, RIP James”, oglasili su se ostali članovi benda.

Prvi Amerikanac u njemačkom bendu

Kottak se Scorpionsima pridružio 1996. godine, čime je postao prvi Amerikanac koji svira u ovom njemačkom sastavu. Studijski debi stigao je tri godine kasnije, i to sa albumom ‘Eye II Eye’. Svoju bubnjarsku poziciju napustio je zbog problema s alkoholom 2016. godine, kada ga je zamijenio bubnjar sastava Motörhead, Mikkey Dee.

U javnosti je već nekoliko puta govorio o svojem alkoholizmu. Nakon što je 2016. zbog toga trajno napustio bend i otišao na liječenje, 2022. je izjavio kako se svoje ovisnosti nije uspio u potpunosti riješiti te da je to dugotrajni proces s kojim se i dalje bori.









Široj je javnosti postao poznat tijekom svojeg rada s bendom Kingdom Come, s kojima je surađivao na prva dva studijska albuma. Uz to je imao i vlastiti punk sastav Kottak, a svirao je i za Warrant, Montrose, Wild Horses, Buster Brown, te The Cult.

Od 1996. do 2010. godine bio je u braku sa Athenom Lee, sestrom glazbenika Tommyja Leeja, koja je također bila bubnjarka te nekoć članica Kottaka. Par je zajedno odgajao troje djece, sina Matthewa te Atheninu kćer Tobi i sina Milesa, koje je dobila u prošlom braku.