TWITTER GORI! Obožavate Ikeine mesne okruglice? E, pa konačno su otkrili recept!

Švedski trgovački gigant IKEA poznat je po velikom izboru namještaja i kućnih potrepština, ali i po, za mnoge, famoznim mesnim okruglicama. Sada u njima napokon možete uživati i kod kuće i to ne tako da ih kupite u IKEA-i već napravite svoje, domaće, od svježih namirnica, ali po IKEA-inom receptu. Da, dobro ste čuli! IKEA je konačno otkrila sve tajne prefinih okruglica!

U jeku pandemije, koja je zatvorila većinu trgovačkih lanaca, IKEA je povukla neočekivan potez te je javno podijelila recept za svoje slavne mesne okruglice i sada napokon znamo u čemu je tajna njihova ”božanstvenoga” okusa.

Sigurno ste imate bar jednog prijatelja, člana obitelji ili poznanika koji u IKEA-u ide samo kako bi pojeo mesne okruglice, a sad tu osobu ili sebe možete razveseliti ovim receptom u udobnosti vlastitog doma! Može li bolje, pitate se? Može! IKEA je otkrila i recept za umak uz mesne okruglice! Eto, imate sve! 3,2,1 bacite se na kuhanje!

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020