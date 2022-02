‘ZABRANJENI’ FILM DOLAZI U HRVATSKA KINA Mnogi ga nazivaju pornografsko prljavim i blasfemičnim

Autor: T. Š.

U četvrtak, 10, veljače u hrvatska kina stiže “Benedetta”, film koji je u rujnu prošle godine zabranjen u Rusiji, nakon što je utvrđeno da film sadrži scene koji vrijeđaju osjećaje vjernika što je protuzakonito. Hrvatska publika imat će priliku pogledati ‘zabranjeni’ film, a što uključuje scenu poput one gdje časna sestra liže bradavice kipa Djevice Marije ili gdje se figura Marije koristi kao seksualna igračka.

U Americi su zbog prikazivanja filma reagirale brojne organizacije kao što su “American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property” koji su film proglasili blasfemičnim i pornografski prljavim. Protestiralo se i pred kino dvoranama.

Inspiriran popularnim povijesnim djelom Judith C. Brown, “Benedetta” nizozemskog redatelja Paula Verhoevena biografska je drama o životu časne sestre Benedette Carlini iz 17. stoljeća, koja se po dolasku u talijanski samostan upustila u vezu s drugom redovnicom.

Verhoeven u filmu na izrazito provokativan način postavlja pitanja o osobnim i seksualnim slobodama te sprezi religije, politike i ideologije. Kao i raniji njegovi radovi poput “Sirovih strasti” i “Elle”, i ovaj film sadrži erotski nabijene scene, golotinju i seksualne igračke.