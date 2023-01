‘VIŠE POŠTUJEM ŽENU OD BILO KOGA TKO KLEČI NA TRGU’ Jan Kerekeš poslao poruku moliteljima: ‘Žene treba voljeti takve kakve jesu’

U emisiji “Nedjeljom u dva” kod Aleksandra Stankovića gostovao je Jan Kerekeš, a povod je bio performans u kojemu su se ismijavali molitelji sa Trga bana Jelačića u Zagrebu.

Stanković se uvodno nekoliko puta ispričao što ga je tim povodom zvao u emisiju, no Jan je dobio priliku pojasniti što je njegov Kerekesh Teatar htio poručiti svojim satiričnim performansom.

“Molitva kao odgovor moliteljima na Trgu”

Stanković ga je upitao je li bio smiješan trenutak kada su prije desetak dana molili za gulaš i sada, Jan je pojasnio.





“To je postala najpraćenija vijest svih vremena u Hrvatskoj, što više govori o nama kao ljudima nego o samom gulašu. Ja sam prvi puta radio gulaš i ta molitva je vjerojatno bila i potrebna”, kazao je Kerekeš i pojasnio da je ta “molitva bila odgovor na nešto što Kerekesh Teatar često radi i to ne radi samo kao u ovoj situaciji s moliteljima na Trgu. Jako često aktualne stvari izbanalizira, izironizira i napravi satiru od toga. Od ismijavanja korupcije, reakcija na cjepivo, reakcija na ovu stranu seksualnosti, onu stranu seksualnosti… sve što je aktualno. Što mislimo da zauzima previše medijskog i društvenog prostora odlučimo reći neku šalu, pošalicu na taj račun”, pojasnio je.

“Poštujem ženu više od bilo kojeg muškarca koji kleči na Trgu”

Upitan da pojasni na što je zapravo išla kritika u tom performansu, je li to dio molitve koji se odnosi na žene, Kerekeš je odgovorio potvrdno.

“Da konkretno. Ja mislim da više poštujem svaku ženu, čak i onu koju ne poznajem, od bilo kojeg muškarca koji kleči na Trgu ili ulici za to da ta žena nema svoj identitet, da nije onakva kakva ona želi biti i da bude pogodna njima, da bude čedna, da se mora odijevati ovako ili onako. 21 stoljeće je i mislim da žene treba voljeti takve kakve jesu. To je moje mišljenje i mišljenje onih koji su klečali nad gulašom”, istaknuo je.

“I ja sam vjernik”

Kerekeš je progovorio o vlastitoj vjeri i ono što ona njemu predstavlja.









“I ja sam vjernik. Ne moram klečati na Trgu da bih mogao reći za sebe da sam vjernik. Isto tako, Bibliju sam pročitao prvi put u osnovnoj školi, drugi put u srednjoj i zadnji put sam ju pročitao kada sam radio na predstavi Glorija u Puli. Glumio sam svećenika koji moli u skrovitosti. Tu je jedna poveznica koja je jako znakovita i mislim da se referira na sve koji mole na trgovima.

Molitva u skrovitosti

Postoji Evanđelje po Mateju, molitva u skrovitosti: Kad moliš nemoj biti poput licemjera koji mole na raskrižjima ulica, željni da ih vide. Naprotiv, ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata, pomoli se Njemu i On koji je u skrovitosti, On će tvoje molitve čuti. Ne znam od riječi do riječi, ali to je što kaže Biblija. Ako ti ne poštuješ, kao veliki vjernik, to što piše u Bibliji, ako ne poštuješ Boga kao takvog, ne znam kako se onda možeš nazivati vjernikom. Slati prijeteće poruke, pune mržnje i zlobe i nekom željeti da prolije krv, da ćeš nekom polomiti koljena, mislim da stvarno vjera nema veze s tim i svi koji na taj način gledaju vjeru, stvarno mislim da su zalutali”, smatra Kerekeš koji se dotaknuo ozbiljnih prijetnji koje je primio nakon performansa.

Prijeteće poruke

“Ne znam te ljude od kojih sam dobio poruke, naravno da sam pogledao kad sam dobio prijeteću poruku ‘krvi bi ti se mogao napiti sad, doći ćemo klečati pred vaše predstave pa ćemo vidjeti kad izađete van tko će duže klečati’, ‘polomit ću koljena tebi i tvojoj obitelji’,…Ne znam kojoj obitelji, moja kćer ima dvije godine?! Ja samo znam da nitko od tih ljudi koji su poslali te poruke neće dva metra prići mojoj kćeri, to je sigurno, to ću se potruditi. A što se tiče ljudi koji šalju takve poruke, mislim da su isto izgubili pojam što znači biti vjernik, odnosno na taj način percipirati Boga i ljubav.









Tito i politička uvjerenja

Dotakao se i kalendara s Titom koji je uočen na fotografiji s molitve ispred gulaša. Istaknuo je da su željeli naći kalendar s bivšim hrvatskim premijerom Tihomirom Oreškovićem koji je građane nazivao ‘građevinama’, no kako nije bilo toga, jedini kalendar u kući bio je taj s Titom.

“Naša politička uvjerenja stvarno nemaju apsolutno nikakve veze s tom fotografijom”, kazao je Jan koji je istaknuo da Kerekesh Teatar, kada je politika u pitanju, nije na ničijoj strani, niti se kome priklanja, ni lijevo, ni desni, ni sredini.