(VIDEO) ‘VOLIM JA MALO ŽEŠĆE’: Kandidati su sve napaljeniji, ‘palo’ i drpanje u prtljažniku!

Autor: Š. P.

Nadimak “Gepek Majstor” farmer Neven odlučio je opravdati pred kamerama, i to s kandidatkinjom Samantom. Nakon što su se zavukli u prtljažnik, Neven ju je poljubio.

“Ovdje je baš fora, čak je udobno”, komentirala je Samanta, a poljubac u gepeku nazvala je – posebnim doživljajem.

“Iz čistog mira me poljubio u gepeku, nisam se ni nadala. Poseban je doživljaj ljubiti se u gepeku, to još nisam probala. To je posebna vrsta romantike”, rekla je Samanta.

Na Raseminu imanju, pak, odvija se “mala škola ugađanja” – preostalim kandidatima, Josipu i Zvonku, pokazala je na što “pada” i kako ju najlakše osvojiti. Josip joj je pleo kosu, a Zvonko masirao ruke.

“Vidio sam da se ugodno osjećala, smješkala se, migoljila se na tom stolcu i bilo mi je drago da se lijepo osjeća”, komentirao je Zvonko, a Rasema je priznala: “Volim ja malo žešće!”.

