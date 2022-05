(VIDEO) SUZE I SMIJEH U ‘DOBRO JUTRO, HRVATSKA’: ‘Doris se toliko zanijela da ju je uspjela ubiti na meni!’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

U ‘Dobro jutro, Hrvatska’ nikad nije dosadno, posebno posljednjih dana kada se obilježava 96. rođendan HRT-a. Uz pregršt zabavnog i edukativnog sadržaja, emisiji se mnogi vesele i zbog voditelja i spontanih trenutaka koji često nasmiju brojne gledatelje.

Voditelji Ognjen Golubić i Doris Pinčić u posljednjoj su emisiji nasmijali brojne gledatelje, nakon što je Golubić usred emisije dobio potrebu otkriti gledateljima da je voditeljica zaplesala i zapjevala u studiju s naglaskom na ono što se tom prilikom dogodilo.

“Sad ste trebali vidjeti što se upravo događalo u našem studiju”, započeo je dramatično, no na rubu smijeha Golubić. “Ostali smo bez muhe koja nam je tri dana letila po studiju. Doris se toliko zanijela u plesu i pjesmi da ju je uspjela ubiti i to na meni”, govorio je isprekidano i kroz smijeh voditelj, dok je Doris bilo pomalo neugodno u početku, no ubrzo se i sama počela smijati cijelom nemilom događaju.





“Baš taj riječ ‘ubiti’ jako teško zvuči”, kazala je Doris, na što se Golubić ispravio i kroz smijeh kazao: “Terminalno si ju uništila”.

Nakon što su ustvrdili da muhe, kolateralne žrtve plesa voditeljice, više nema, otkrili su i da to nije bila jedina muha u studiju.

“Neka proljeća i neka života”, zaključio je voditelj Golubić, kojeg je situacija nasmijala do suza.

Video isječak u kojemu Golubić gledateljima objašnjava što se dogodilo, objavljen je na Twitteru. “Danas u ‘Dobro jutro, Hrvatska’, ovaj Golubić je urnebesan”, stoji u opisu videa.

Danas u ‘Dobro jutro, Hrvatska’, ovaj Golubić je urnebesan! 😂 pic.twitter.com/eCYhIdEfFg — Ivan (@DnevnoH) May 20, 2022







Podsjetimo, nedavno se ubojstvo muhe dogodilo i u studiju N1 televizije. Vještine mladog HDZ-ovca gledatelji su imali prilike vidjeti uživo. Podsjetite se: