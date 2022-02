(VIDEO) SLOMIO SE PRED KAMERAMA: Iskusan reporter BBC-ja trudio se suspregnuti suze tijekom javljana iz Kijeva

Dok milijuni bježe, novinari iz svih krajeva svijeta pristižu u Ukrajinu. Zadatak izvještavanja s ratom pogođenog područja i iskusnim je novinarima svaki put izrazito stresno iskustvo, koje ih svaki put iznova potrese.

Reporter BBC-ja Clive Myrie jedan je od hrabrih, iskusnih novinara, koji izvještava iz Kijeva, no dok je stajao ispred manastira svetog Mihovila, a u pozadini neumoljivo svirale sirene, jednostavno se slomio.

Profesionalac kakav je, trudio se suspregnuti suze tijekom javljanja, no kao i milijunima drugih, nije mu to uspjelo. U trenutku kad je najavio svoju kolegicu, pred sam kraj javljanja uživo, potekla mu je suza.

Video se ubrzo proširio društvenim mrežama. “Besmisleni rat rasplače čak i iskusnog ratnog reportera”, jedan je od komentara korisnika na društvenoj mreži Twitter.

