(VIDEO) POSTAJE SVE JEZIVIJE: ‘Simpsoni’ su prije 24 godine predvidjeli i ruski napad na Ukrajinu?

Godinama se priča o navodnim predviđanjima brojnih događaja kroz ‘Simpsone’. Mnogi na to gledaju podrugljivo, dok drugi sve poprilično ozbiljno shvaćaju. Nakon marša Trumpovih pristaša na Kapitol, bejrutske eksplozije, pandemijskog virusa, pa čak i Toma Hanksa zaraženog virusom, doznaje se da su ‘Simpsoni’ predvidjeli i rusku invaziju na Ukrajinu.

Naime, nakon prvih informacija o ruskoj invaziji Ukrajine, Twitter se užario, a sukob je uspoređen s epizodom ‘Simpsona’ iz 19988. godine naziva ‘Simpson Tide’ . U toj epizodi Homer slučajno ispaljuje kapetana podmornice u ruske vode, što potiče obnovljeni Sovjetski Savez da rasporedi trupe i tenkove na ulice i oživi Berlinski zid.

I think The #Simpsons predicted the Crisis of #Ukraine & #Russia way before only #UkraineConflict #UkraineRussia pic.twitter.com/NFa3oUB5PX

— Pradeep Kumar K (@its_Pradeep96) February 24, 2022