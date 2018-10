(VIDEO) Glumica otkrila detalje: Roseanne ‘umrla’ od predoziranja, ali Conneri idu dalje

Roseanne je mrtva, ali “Conneri” su se vratili na na male ekrane bez majke obitelji koju su scenaristi ‘upokojili’ slučajnim predoziranjem opijatima i tako izbrisali glavni lik koji je godinama tumačila glumica Roseanne Barr, a postala je nepoželjna zbog rasističkog komentara.

Prva epizoda nove sezone serije o radničkoj obitelji prikazana je na televiziji ABC pet mjeseci nakon što su producenti otkazali suradnju glavnoj glumici. Gledatelji su zadnji put mogli vidjeti Roseanne Conner kako prikriva ovisnost o opijatima zbog bolova u koljenu dok se priprema za dugo odgađanu i skupu operaciju.

