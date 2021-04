(VIDEO) BRUTALNO VRIJEĐANJE NA SELU! Bahru nazvali ‘zaostalom’, ona im uzvratila: ‘Obje ste koze!’

Autor: Š. P.

Umjesto idilične zabave u kojem šarmantne kandidatkinje pokušavaju zavesti farmera, na Marijanovom imanju odvija se prava drama u kojoj su vrijeđanje i ruganje glavni sastojci.

Prvo je Radmili zasmetalo što je Bahra za vrijeme doručka sjela na njezino mjesto, a onda se u raspravu uključila i Mara – počela se rugati Bahri da previše jede, a u jednom trenu joj je rekla da je “zaostala”.

Uzrujana i povrijeđena, Bahra je otišla s terase, a onda se vratila u raspravu sa cimericama.

“Ovako, cure, stanite malo, dosta je bilo toga… I jedna i druga, neću komentara blesavih! Nije nitko ovdje zaostao i neću razgovarati.. Zaostali nitko nije! Ja sam svjetska žena, ja sam bila svugdje, zašto bih bila zaostala, zašto?!”, uzrujano je rekla Bahra.

“Ma to je istina, ja sam to primijetila, oprosti!”, odgovorila joj je Mara.

“Nije istina, doviđenja, evo, koze ste obadvije i doviđenja!”, uzvratila je Bahra.

Bahra se “izbjesnila”

Radmila i Mara su se nasmijale i zaključile da su u jednom trenu mislile kako će dobiti po glavi. “Marijan će nas sve potjerati sad!”, zaključila je Mara.

Bahra je kasnije priznala da su je cimerice potpuno izbacile iz takta. “To me uvrijedilo, uvrijedilo me da sam bila strašno ljuta, da sam se izbjesnila i moglo je biti i nezgodnih stvari ali sam se suzdržala zbog same sebe”, rekla je.