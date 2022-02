(VIDEO) BARBARA KOLAR NAVUKLA NEVIĐENI BIJES GLEDATELJA: ‘Užasan komentar voditeljice, dajte se prije informirajte!’

U HRT-ovoj emisiji ‘Kod nas doma’, svaki drugi tjedan seksualna terapeutkinja Nataša Barolin Belić u rubrici ‘ Psihoterapija’ odgovara na pitanja zabrinutih gledatelja. Posljednjom temom ‘Narcizam i manipulacija’ , voditeljica Barbara Kolar i terapeutkinja su uspjele izazvati neviđen bijes gledatelja i to najprije zbog neumjesnog komentara voditeljice, a potom, kako navode, ‘površno’ obrađene vrlo ozbiljne i vrlo osjetljive teme. Gledatelji traže javnu ispriku i uklanjanje sporne emisije.

Barbara Kolar je u samom uvodu navela da se radi o zanimljivoj, no prilično mučnoj temi, a kroz razgovor je dala svoje mišljenje koje gledateljima nije najbolje sjelo. Podsmjehivanje kroz razgovor je još više ‘dolilo ulje na vatru’.

U braku s manipulativno narcisoidnom osobom

Gledateljica je postavila pitanje vezano za njenog supruga kojeg opisuje kao manipulativnu narcisoidnu osobu koja ju vrijeđa i omalovažava.

“U braku sam s manipulativnom narcisoidnom osobom koja me emotivno vrijeđa i ponižava. Ne mogu to više podnijeti, razmišljam da mu kažem kakav je i kako se ponaša, no bojim se da ne navučem dodatni bijes i želju za osvetom”, navodi se u pitanju gledateljice.

Nakon što je pročitala pitanje Barbara je dala svoj prvi komentar: “Zato je Nataša seksualna terapeutkinja, a ne ja, jer ja bih rekla ne razmišljam o tome da mu kažem, već da sam već otišla prije ne znam koliko, već kad i dijagnozu znam”, izjavila je voditeljica i upitala terapeutkinju tko su zapravo narcisoidne manipulativne osobe i zašto se tako ponašaju.

“Mogli bi reći da se ponašaju i odnose prema drugima kao da je njihov život vrijedniji nego život ljudi s kojima žive, drugih ljudi. Zato što tako misle, iskoristit će što god je njima potrebno da bi ostvarili svoje potrebe pa će, ako žele, i manipulirati. Dakle, upotrijebit će sve one taktike, strategije koje će njih dovesti do toga da oni ostvare svoj cilj a pritom neće gledati kako će se osjećati osoba pored njih i kako će toj osobi u tom trenutku biti”, pojednostavljeno je pojasnila terapeutkinja.

Problem nastao u ranom razvoju

Dodala je kako se smatra da je riječ o problemu koji je nastao u ranom razvoju. “Kad su oni došli na ovaj svijet, kad su primljeni u svoje obitelji, ili sa odraslim osobama s kojima su živjeli, nešto se dogodilo u tom odnosu, nešto je njih duboko, duboko povrijedilo da su oni izgradili takve obrasce obrane”, pojasnila je.

Potom je voditeljica upitala jesu li takvi ljudi svjesni svog ponašanja i kako uopće živjeti s njima. "Pretpostavljam da je teško, osim ako nisi spreman da te se ponižava i to ti je fora", otkrila je svoju pretpostavku Barbara.









Terapeutkinja je pojasnila da je lakše razgovarati s osobom koja je svjesnija svojeg ponašanja, a što je osoba manje svjesna, te što više prelazi preko drugih kako bi njoj bilo dobro, to je teže.

“To je život”

Pojasnila je i Barbarino pitanje, koja nije razumjela zašto ostati s osobom koja se prema drugoj osobi ružno ponaša, a terapeutkinja je odgovorila kako postoji niz faktora te navela primjer iz prakse.

"Ja bih rekla da je sigurno na prvom mjestu ljubav. To može biti vrlo zanimljiva osoba, vrlo inteligenta, vrlo kreativna, vrlo pustolovna osoba", započela je i prisjetila klijentice koja je ostala s takvom osobom, jer jo je kaže život prije njega bio siv i jednoličan. Iako kaže ima trenutaka kad je ženi jako teško, kad ju partner omalovažava, ali da postoji jedna velika snaga i energija koja ju je privukla na prvi pogled, nešto lijepo, dok je drugi faktor zašto se mnogi odlučuju ostati u takvim toksičnim vezama činjenica da mnogi takvi parovi već imaju djecu, kredit, zajedničku imovinu i da nije tako lako izaći iz takve veze, kako ljudi misle. Drugim riječima, teško da je ikome takav odnos 'fora' kako je to insinuirala voditeljica.









“Mi mislimo da je lako izaći iz neke veze koja nije ugodna. Nije to lako ako postoji cijeli ovaj paketić i djece i kredita i sveg drugoga. To je život”, zaključile je terapeutkinja.

Ranjive osobe koje nose u sebi duboku povredu

Terapeutkinja smatra da bi u ovom problemu trebali pomoći i stručnjaci kroz zajednički razgovor s parom, kako bi se osobu koja omalovažava i vrijeđa osvijestilo što čini, a potom i kako bi takvo ponašanje prestalo. Ističe da je riječ o vrlo ranjivim osobama koje boli, koji u sebi nose duboku povredu, te kako je njeno ponašanje način da se zaštiti. Zbog toga onima koji trpe ovakvo ponašanje savjetuje da izgrade vlastiti emotivni štit kako ne bi uvijek odobno doživljavali uvrede i poniženja.

“Pretekla i Murganićkinu slavnu izjavu”

Brzo nakon emisije, gledatelji su na društvenoj mreži reagirali na izjave voditeljice, ali i terapeutkinje. Smatraju da su tebi pristupile vrlo površno te kako komentari, posebno voditeljice Kolar, nisu bili nimalo primjereni.

“Nakon ovako ‘stručnog’ pojašnjenja vrle ‘stručnjakinje’ gospođi koja je postavila pitanje ostaje jedino da svojem zlostavljaču još kupi i bič. Tako bi pokazala da razumije razloge njegovog patološkog ponašanja i da shvaća da je to samo ‘pustolovan i uzbudljiv život’ a ne maltretiranje. Ova je pretekla i Murganićkinu slavnu izjavu ‘a tako vam je to u braku”, “Sraz ciničnog i neempatičnog moderatora i paušalnog i površnog, prekratkog objašnjenja teške teme, tipa, zlostavljač je imao teško djetinjstvo ne primate srcu, a voditeljica: pa šta ne ode, il je fora.. Užas”, “Opasno je i krajnje zabrinjavajuće da jedna psihologinja smatra da je omalovažavanje, vrijeđanje i slično maltretiranje “život”. Pokazuje krajnje nepoznavanje tematike o kojoj se u hrvatskim medijima unazad par godina sve više govori, upravo upozoravajući na to da bilo kakav oblik nasilja nikako nije normalan, to nikako ne može biti život, a o ljubavi u takvim odnosima ne možemo ni govoriti! Užas! Trebali bi ukloniti ovaj video i uputiti javnu ispriku”, “Užasan komentar voditeljica…. Biti “fora” u takvom odnosu….trebala bi malo bolje koristiti riječi na ovako osjetljivu temu”, “Gospođo voditeljka, dajte se prije informirati, jer izgleda da se rugate osobama koje ostaju. Taj vam je odnos zaista površan”, samo su dio komentara.